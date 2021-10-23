Расселл: Я рожден гоняться, а не говорить на камеру

Со следующего сезона Джордж Расселл перейдет в Mercedes и станет напарником одного из самых публичных пилотов Формулы 1 – Льюиса Хэмилтона. Однако сам Расселл уверяет, что некомфортно чувствует себя при публичном внимании и при возможности отказался бы от медийных событий.

«Я гонщик и хочу просто гоняться, – сказал Расселл. – Будь я эгоистом, только этим бы и занимался. Но понятно, что вместе с гонками идет много других дел. Спонсорские мероприятия играют большую роль, ведь без спонсоров и гонок бы не было. Но я вырос гонщиком, а не публичным человеком.

Я был рожден, чтобы управлять болидом, а не стоять перед камерой. Но когда доходишь до этого уровня [Ф1], то от тебя ждут и того, и другого».