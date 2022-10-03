Расселл: Я просил промежуточные шины, а получил слики

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После перехода в состав чемпионов мира Джордж Расселл всего раз завершил Гран При без заработанных очков: в Сильверстоуне он еще на старте стал участником большой аварии и не смог продолжить борьбу.

Однако в минувший уик-энд в Сингапуре, стартовав с пит-лейна после замены мотора, Джордж оказался в сложной ситуации. Его прорыв через пелотон оказался долгим и сложным, а ошибка в борьбе с Валттери Боттасом привела к дополнительной потере времени.

В такой ситуации тактический штаб Mercedes решился на смелый шаг и перевел гонщика на слики намного раньше всех соперников. Однако после этого Расселл потерял темп на скользкой трассе и в тоге финишировал 14-м и последним с отставанием в два круга.

«Я сам просил провести пит-стоп и поставить мне новый комплект промежуточной резины, – рассказал британец на медиа-сессии. – Но в такой ситуации я верил команде. Они посчитали, что нужно попробовать что-нибудь и поставили слики.

Я подумал: "К черту всё, надо что-то делать". В такие моменты Формула 1 очень разочаровывает. Но ведь позади уже 17 годок, и 15 из них получились очень неплохими. В конце концов, ты не можешь быть постоянно прав.

Но в этот раз все сложилось так себе, надо признать честно. Когда оказываешься в такой ситуации, напряжение очень высоко, и надо что-то предпринимать».

Мик Шумахер, Haas VF-22, Джордж Расселл, Mercedes W13 Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Расселл продолжил: «Понятно, что в тот момент я считал выбор шин абсолютно неправильным. Но в итоге оно принесло определенные дивиденды. После выезда машины безопасности и рестарта я обогнал трех соперников на одном круге и поднялся на 11-е место. Но потом был тот эпизод с Миком».

Два гонщика сошлись в споре за позицию на стартовой прямой, что привело к контакту колесами в первом повороте и выезду немца с трассы.

Джордж провел по ходу гонки в общей сложности четыре пит-стопа и показал на свежих шинах лучшее время круга – однако не получил за него бонусный балл, поскольку правила требуют, что для этого нужно финишировать в первой десятке.

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь