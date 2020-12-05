Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
11 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Гонка через
19 Часов
:
55 Минут
:
20 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
13 дек.
Первая тренировка через
5 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

Расселл: Я постоянно нажимал не те кнопки, даже в квалификации

Поделились
Комментарии
Расселл: Я постоянно нажимал не те кнопки, даже в квалификации
Автор:
, Редактор

Новобранец Mercedes признался, что пока не смог полностью перестроиться под особенности непривычной машины

К Джорджу Расселлу по ходу Гран При Сахира приковано особое внимание: чемпион GP3 и Формулы 2, проведя без малого два года за рулем безнадежной машины Williams, наконец-то вытащил счастливый билет и получил возможность проявить себя в Mercedes, заменив заболевшего Льюиса Хэмилтона.

Расселл показал лучшие секунды в обеих пятничных тренировках, а в квалификации стал вторым, проиграв всего 0,026 секунды Валттери Боттасу на такой же машине. 

Читайте также:

Отвечая на вопрос Motorsport.com, легко ли ему было перестроиться с привычной машины Williams на Mercedes, британец честно признал: «Думаю, мне возможно было бы легче, если бы я просто пришел, не выступая неделю назад на этой трассе. На ее половине. 

Ведь весь прошлый уик-энд я тормозил в одной точке, поворачивая в другой и делая что-то еще в третьей. Но эта машина требует совершенно иного. 

Мне нужно было выучить все эти процедуры, новые для меня, разобраться с кнопками. Первая тренировка стала сплошной путаницей. Я постоянно нажимал не те кнопки.

Даже в квалификации я в какой-то момент нажал «нейтраль» вместо чего-то другого». 

По словам гонщика, его ошибки происходили потому, что в Williams он довел определенные действия до автоматизма. 

«Вы просто не думаете об этом, все происходит словно само собой, – рассказал Джордж. – [В Mercedes] пытались изменить ради меня все, что только можно физически.  Это потребовало больших усилий и еще потребует времени. Чтобы понять все, что нужно, у меня уйдет пара гонок». 

Mercedes не объявила, кто выступит вместе с Боттасом на завершающем сезон Гран При Абу-Даби.

Читайте также:

Гасли: Я повредил днище в Q1 и добил в Q2

Предыдущая новость

Гасли: Я повредил днище в Q1 и добил в Q2

Следующая новость

Mercedes готова провести прощальные тесты для Грожана

Mercedes готова провести прощальные тесты для Грожана
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Сессия Квалификация
Пилоты Джордж Расселл
Автор Алекс Калинаукас

Самое читаемое Сегодня

Триумф Квята и унижение Элбона. Герои и неудачники квалификации в Сахире
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Триумф Квята и унижение Элбона. Герои и неудачники квалификации в Сахире

Расселл: Я постоянно нажимал не те кнопки, даже в квалификации
Формула 1 Формула 1 / Новость

Расселл: Я постоянно нажимал не те кнопки, даже в квалификации

Леклер поблагодарил Гасли за свой суперкруг в квалификации
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер поблагодарил Гасли за свой суперкруг в квалификации

Квят: Мои круги сами все говорят Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят: Мои круги сами все говорят Red Bull

Mercedes без Хэмилтона заняла первый ряд в Сахире, у Квята лучший результат в сезоне
Формула 1 Формула 1 / Отчет о квалификации

Mercedes без Хэмилтона заняла первый ряд в Сахире, у Квята лучший результат в сезоне

Mercedes готова провести прощальные тесты для Грожана
Формула 1 Формула 1 / Новость

Mercedes готова провести прощальные тесты для Грожана

Гран При Сахира: стартовая решетка
Формула 1 Формула 1 / Результаты

Гран При Сахира: стартовая решетка

Положение в общем зачете Формулы 2 перед финальной гонкой
Формула 2 Формула 2 / Результаты

Положение в общем зачете Формулы 2 перед финальной гонкой

Самое важное:

Mercedes готова провести прощальные тесты для Грожана
Формула 1 Формула 1 / Новость

Mercedes готова провести прощальные тесты для Грожана

Расселл: Я постоянно нажимал не те кнопки, даже в квалификации
Формула 1 Формула 1 / Новость

Расселл: Я постоянно нажимал не те кнопки, даже в квалификации

Гасли: Я повредил днище в Q1 и добил в Q2
Формула 1 Формула 1 / Новость

Гасли: Я повредил днище в Q1 и добил в Q2

Элбон берег мягкие шины – в итоге ему не хватило знаний о нюансах работы болида на Soft
Формула 1 Формула 1 / Новость

Элбон берег мягкие шины – в итоге ему не хватило знаний о нюансах работы болида на Soft

Самое читаемое

1
Формула 1

Триумф Квята и унижение Элбона. Герои и неудачники квалификации в Сахире

2
Формула 1

Расселл: Я постоянно нажимал не те кнопки, даже в квалификации

33мин
3
Формула 1

Леклер поблагодарил Гасли за свой суперкруг в квалификации

4
Формула 1

Квят: Мои круги сами все говорят Red Bull

5
Формула 1

Mercedes без Хэмилтона заняла первый ряд в Сахире, у Квята лучший результат в сезоне

Самое важное:

Mercedes готова провести прощальные тесты для Грожана
Формула 1

Mercedes готова провести прощальные тесты для Грожана

Расселл: Я постоянно нажимал не те кнопки, даже в квалификации
Формула 1

Расселл: Я постоянно нажимал не те кнопки, даже в квалификации

Гасли: Я повредил днище в Q1 и добил в Q2
Формула 1

Гасли: Я повредил днище в Q1 и добил в Q2

Элбон берег мягкие шины – в итоге ему не хватило знаний о нюансах работы болида на Soft
Формула 1

Элбон берег мягкие шины – в итоге ему не хватило знаний о нюансах работы болида на Soft

Квят: Мои круги сами все говорят Red Bull
Формула 1

Квят: Мои круги сами все говорят Red Bull

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.