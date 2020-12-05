К Джорджу Расселлу по ходу Гран При Сахира приковано особое внимание: чемпион GP3 и Формулы 2, проведя без малого два года за рулем безнадежной машины Williams, наконец-то вытащил счастливый билет и получил возможность проявить себя в Mercedes, заменив заболевшего Льюиса Хэмилтона.

Расселл показал лучшие секунды в обеих пятничных тренировках, а в квалификации стал вторым, проиграв всего 0,026 секунды Валттери Боттасу на такой же машине.

Отвечая на вопрос Motorsport.com, легко ли ему было перестроиться с привычной машины Williams на Mercedes, британец честно признал: «Думаю, мне возможно было бы легче, если бы я просто пришел, не выступая неделю назад на этой трассе. На ее половине.

Ведь весь прошлый уик-энд я тормозил в одной точке, поворачивая в другой и делая что-то еще в третьей. Но эта машина требует совершенно иного.

Мне нужно было выучить все эти процедуры, новые для меня, разобраться с кнопками. Первая тренировка стала сплошной путаницей. Я постоянно нажимал не те кнопки.

Даже в квалификации я в какой-то момент нажал «нейтраль» вместо чего-то другого».

По словам гонщика, его ошибки происходили потому, что в Williams он довел определенные действия до автоматизма.

«Вы просто не думаете об этом, все происходит словно само собой, – рассказал Джордж. – [В Mercedes] пытались изменить ради меня все, что только можно физически. Это потребовало больших усилий и еще потребует времени. Чтобы понять все, что нужно, у меня уйдет пара гонок».

Mercedes не объявила, кто выступит вместе с Боттасом на завершающем сезон Гран При Абу-Даби.