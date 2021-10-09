Расселл: Я лишил команду ещё одной особенной субботы

Обеспечив себе второе место в дождевой квалификации в Спа и третье место на влажной трассе в Сочи, Джордж Расселл надеялся отличиться и в Турции – после того как в Стамбуле в субботу прошёл дождь и к квалификации трасса не успела просохнуть до конца.

Пилот Williams попал в число 15-ти лучших по итогам Q1, но ошибся на своём последнем круге в конце Q2 и потерял время. В итоге показанного результата хватило только для 13-й позиции на старте.

По итогам сессии Джордж заявил, что рассчитывал оказаться в Q3: «Я действительно атаковал на грани своих возможностей и дважды перешёл предел, – рассказал гонщик журналистам по окончании квалификации. – Для меня это две большие ошибки. Немного разочарован в себе, поскольку подобные условия открывают для нас большие возможности, но сегодня я такую возможность упустил».

По словам Расселла, пилотам быдо «действительно сложно» понимать, на каких участках трассы они, будучи на сликах, могут атаковать, а где – нет. Но гонщик уверен, что в такой ситуации он мог принести Williams ещё один впечатляющий результат.

«Все пилоты находятся в равных условиях, но я стараюсь найти дополнительные возможности. Сегодня они у нас были, и мы находились в одном повороте от ещё одной особенной для команды субботы», – отметил Джордж.

При этом пилот признал, что, хотя Williams добился прогресса по сравнению с пятничными тренировками, повторение квалификационного результата Бельгии или России в Турции было маловероятным. Но это не избавило от разочарования от упущенной возможности стартовать выше.

«Вчера у нашей машины не было скорости, мы были очень медленными, но в сегодняшних сложных условиях смогли максимально использовать весь потенциал. В итоге мы стартуем с 13-й позиции, а потенциально могли и из первой десятки. А если удастся хороший старт, можно было оказаться в первой восьмёрке или даже семёрке. Завтра же при условии блестящего первого круга мы в лучшем случае окажемся в топ-10, а при имеющемся темпе нашего болида этого недостаточно. Впереди нас ждёт долгая гонка, и я не уверен, знает ли кто-то, какая тактика будет выигрышной, поэтому в целом будет интересно».