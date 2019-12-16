Главные события
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
21 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
66 дней
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Расселл: Я иду тем же курсом, что Леклер

Поделились
Комментарии
Расселл: Я иду тем же курсом, что Леклер
Автор:
, редактор
16 дек. 2019 г., 09:14

Пилот Williams считает, что успехи в младших сериях по-прежнему придают ему цены в Формуле 1.

Джордж Расселл стал чемпионом Формулы 2 в прошлом году и перешел в Ф1 вместе с Александром Элбоном и Ландо Норрисом, которых победил в младшей серии. Однако в Ф1 Расселлу досталось место в Williams, в то время как его прежние соперники попали в более сильные команды. В итоге, в 2019 году Джордж не мог даже бороться на трассе с Норрисом и Элбоном.

Тем не менее, Расселл уверен, что может повторить успехи Шарля Леклера, который уже на второй год в Ф1 одержал свою первую победу.

«Все в Mercedes и Williams знают, что я побил Ландо [Норриса] и Алекса [Элбона] в прошлом году, – цитирует Расселла Motorsport Week. – Я иду тем же курсом, что и Шарль [Леклер]. Он выиграл GP3 и я выиграл, он выиграл Ф2, и я выиграл – оба с первой попытки. Теперь у Шарля больше всех поулов и есть победы в гонках, Алекс показывает, на что способен, Ландо делает достойную работу, я рад за них. Хочу, чтобы они выступали лучше, ведь чем лучше они едут, тем лучше для меня».

По мнению Расселла, успехи Норриса и Элбона повышают и его статус, так как ранее он опережал этих пилотов: «Когда придет время мне вести переговоры, я скажу, что не мог полностью показать [в Ф1], на что способен, но показывал это прежде в борьбе с этими парнями. Если бы они были плохи [в Ф1], то мои успехи в Ф2 были бы не столь ценны».

Читайте также:

Следующая новость
Боттас назвал первый Гран При 2019 года лучшим в сезоне

Предыдущая новость

Боттас назвал первый Гран При 2019 года лучшим в сезоне

Следующая новость

«Большой рот». Ферстаппен не жалеет об обвинениях Ferrari

«Большой рот». Ферстаппен не жалеет об обвинениях Ferrari
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джордж Расселл
Автор Иван Матушкин

Формула 1 Следующая сессия

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

Как Ferrari проиграла сезон-2019 и что будет дальше. Большое интервью Бинотто

2
Формула 1

Марко: Опыт работы в Red Bull мешает Феттелю в Ferrari

3
Формула 1

Алонсо в Mercedes, Хэмилтон в Ferrari: немецкая пресса сообщила о планах владельцев Ф1

4
Формула 1

Боссы команд выбрали лучшего гонщика. Квят не попал в десятку

5
Формула 1

Расселл: Я иду тем же курсом, что Леклер

32мин

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

«Большой рот». Ферстаппен не жалеет об обвинениях Ferrari
F1

«Большой рот». Ферстаппен не жалеет об обвинениях Ferrari

Расселл: Я иду тем же курсом, что Леклер
F1

Расселл: Я иду тем же курсом, что Леклер

Боттас назвал первый Гран При 2019 года лучшим в сезоне
F1

Боттас назвал первый Гран При 2019 года лучшим в сезоне

Марко: Опыт работы в Red Bull мешает Феттелю в Ferrari
F1

Марко: Опыт работы в Red Bull мешает Феттелю в Ferrari

Как Ferrari проиграла сезон-2019 и что будет дальше. Большое интервью Бинотто
F1

Как Ferrari проиграла сезон-2019 и что будет дальше. Большое интервью Бинотто

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.