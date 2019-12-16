Расселл: Я иду тем же курсом, что Леклер

Джордж Расселл стал чемпионом Формулы 2 в прошлом году и перешел в Ф1 вместе с Александром Элбоном и Ландо Норрисом, которых победил в младшей серии. Однако в Ф1 Расселлу досталось место в Williams, в то время как его прежние соперники попали в более сильные команды. В итоге, в 2019 году Джордж не мог даже бороться на трассе с Норрисом и Элбоном.

Тем не менее, Расселл уверен, что может повторить успехи Шарля Леклера, который уже на второй год в Ф1 одержал свою первую победу.

«Все в Mercedes и Williams знают, что я побил Ландо [Норриса] и Алекса [Элбона] в прошлом году, – цитирует Расселла Motorsport Week. – Я иду тем же курсом, что и Шарль [Леклер]. Он выиграл GP3 и я выиграл, он выиграл Ф2, и я выиграл – оба с первой попытки. Теперь у Шарля больше всех поулов и есть победы в гонках, Алекс показывает, на что способен, Ландо делает достойную работу, я рад за них. Хочу, чтобы они выступали лучше, ведь чем лучше они едут, тем лучше для меня».

По мнению Расселла, успехи Норриса и Элбона повышают и его статус, так как ранее он опережал этих пилотов: «Когда придет время мне вести переговоры, я скажу, что не мог полностью показать [в Ф1], на что способен, но показывал это прежде в борьбе с этими парнями. Если бы они были плохи [в Ф1], то мои успехи в Ф2 были бы не столь ценны».