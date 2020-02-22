Расселл: Williams точно не отстанет так сильно, как в 2019-м
Пилот команды-аутсайдера уверен в ее прогрессе в наступающем сезоне.
Williams становилась последней в Формуле 1 на протяжении двух последних сезонов. При этом в прошлом чемпионате команда безнадежно отставала от конкурентов, набрав за год всего одно очко.
В отличие от прошлого года, в этот раз Williams вовремя подготовила машину к предсезонным тестам, а по их результатам показала не худшую скорость. Пилот команды Джордж Расселл уверен, что прошлогоднего провала Williams не повторит.
«Нет шансов, что мы будем отставать так сильно, как в прошлом году, – сказал Расселл. – В прошлом году мы отставали в среднем на секунду с кругу, и можно сказать, что остальные прибавили как минимум на три десятых – вот столько нам надо отыграть. Если мы достигнем цели, будет здорово, мы будем бороться с другими командами».
Руководительница команды Клэр Уильямс ранее заявила, что будет довольна, если Williams сможет бороться с кем-то из конкурентов.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Джордж Расселл
|Команды
|Williams
|Автор
|Иван Матушкин
Расселл: Williams точно не отстанет так сильно, как в 2019-м
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