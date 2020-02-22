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Формула 1 / Новость

Расселл: Williams точно не отстанет так сильно, как в 2019-м

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Расселл: Williams точно не отстанет так сильно, как в 2019-м
Автор:
, редактор
22 февр. 2020 г., 09:54

Пилот команды-аутсайдера уверен в ее прогрессе в наступающем сезоне.

Williams становилась последней в Формуле 1 на протяжении двух последних сезонов. При этом в прошлом чемпионате команда безнадежно отставала от конкурентов, набрав за год всего одно очко. 

В отличие от прошлого года, в этот раз Williams вовремя подготовила машину к предсезонным тестам, а по их результатам показала не худшую скорость. Пилот команды Джордж Расселл уверен, что прошлогоднего провала Williams не повторит.

«Нет шансов, что мы будем отставать так сильно, как в прошлом году, – сказал Расселл. – В прошлом году мы отставали в среднем на секунду с кругу, и можно сказать, что остальные прибавили как минимум на три десятых – вот столько нам надо отыграть. Если мы достигнем цели, будет здорово, мы будем бороться с другими командами».

Руководительница команды Клэр Уильямс ранее заявила, что будет довольна, если Williams сможет бороться с кем-то из конкурентов.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джордж Расселл
Команды Williams
Автор Иван Матушкин

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