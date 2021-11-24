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Формула 1 Новости

Расселл: Williams разочарована падением темпа

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Команда потеряла свой темп по субботам

Расселл: Williams разочарована падением темпа

Williams испытывает падения темпа в последних гонках. За пять этапов команда не набрала ни одного очка, а ее пилоты за это время не финишировали выше 13-го места.

Джордж Расселл рассказал, что в Гроуве расстроены проблемами, главная из которых заключается в снижении квалификационного темпа.

«Сейчас все в команде слегка разочарованы, – сказал Расселл. – Нам надо понять, что поменялось. Обычно отличные субботы компенсируют нам сложности по воскресеньям. Нам легче удерживать позиции, чем атаковать. 

Но по каким-то причинам темпа теперь нет и по субботам. Надо выжать максимум из последних этапов и забронировать восьмое место в Кубке конструкторов».

На Гран При Катара Расселл стал 15-м в квалификации и 17-м в гонке. Он отметил, что это было вызвано плохой работой резины:

«Я был удивлен тем, как сильно можно атаковать на этой трассе. Из всех моих гонок в Ф1 в этой можно было атаковать сильнее всего. Однако, у нас ничего не получилось, что было удивительно. 

Проблема была в том, чтобы заставить шины работать. В Q2 мы поставили все на один быстрый круг, но шины не работали в двух первых поворотах, а это определяет темп на остаток круга. Надо разобраться, почему так вышло».

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