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Расселл: Williams по-прежнему медленнее всех

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Расселл: Williams по-прежнему медленнее всех
Автор:
, Главный редактор
29 февр. 2020 г., 10:14

По ходу обоих серий предсезонных тестов британская команда не выглядела мальчиком для битья, а пилоты сделали новой машине немало комплиментов. Однако, по мнению лидера коллектива, поклонникам Williams радоваться рано.

«Сомневаюсь, что мы в такой уж хорошей ситуации, – рассказал британский пилот прессе. – Если смотреть правде в глаза, то наша машина по-прежнему медленнее всех. Хотя отставание от конкурентов мы определенно сократили. Так что, не ждем попадания во второй квалификационный сегмент в Австралии – думаю, выйти из первого будет трудновато. Но мы хотя бы сможем бороться с другими командами в гонках».

В пятницу Расселл был одним из лидеров по количеству пройденных кругов (146) – но заезды не обошлись для команды без проблем. В частности, команде пришлось устранять некую неисправность силовой установки Mercedes (которая стала уже пятой за время тестов для моторов немецкой марки).

«Машина начала издавать какие-то странные звуки, и мощность слегка упала. Но на устранение этой неисправности ушло немного времени, – пояснил пилот. – Так что, в итоге мы провели неплохое утро, поработали в квалификационном режиме.

Правда, в итоге за время тестов у меня так и не получилось выполнить полноценную симуляцию гонки. Мы изначально рассчитывали сделать от двух до четырех симуляций, а сделали только полторы. Но все-таки проехали весьма много кругов.

Вообще в целом ситуация порой странная – из-за низкой температуры воздуха ты не можешь заставить шины работать на максимум. Мягкие составы С4 и С5 здесь обычно в гонках не используются – а чтобы заработали более жесткие составы, асфальт должен быть гораздо теплее. Температура должна быть 45-50 градусов, а у нас порой была меньше 20. Любопытно изучить работу шин с новой стороны, но не слишком полезно для выступлений по ходу сезона».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Сессия Пятница
Пилоты Джордж Расселл
Команды Williams
Автор Кирилл Качнов

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