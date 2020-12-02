Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
11 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
1 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
13 дек.
Первая тренировка через
9 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

Расселл выступит за Mercedes на Гран При Сахира. Эйткен дебютирует в Ф1

Билеты
Поделились
Комментарии
Расселл выступит за Mercedes на Гран При Сахира. Эйткен дебютирует в Ф1
Автор:
, Редактор Ф1

Расселл все-таки перейдет в Mercedes, хотя и всего на одну гонку

Джордж Расселл заменит Льюиса Хэмилтона в составе Mercedes на Гран При Сахира. Семикратный чемпион мира пропустит этап из-за заражения коронавирусом. 

Расселл выступает за Williams, но является резервным гонщиком Mercedes. Ночью команды достигли договоренности о его выступление вместо Хэмилтона на ближайшем этапе.

Расселл завершает второй сезон в Формуле 1, но до сих пор не набрал ни одного очка из-за слабости машины Williams. По слухам, его рассматривали в качестве замены Валттери Боттасу на 2021 год, но в итоге сделали выбор в пользу финна. Теперь Расселл и Боттас проведут один Гран При в качестве напарников. 

Хэмилтон сдал положительный тест на ковид в понедельник и вчера команда объявила, что он пропустит Гран При Сахира. Пилот ушел на 10-дневную изоляцию и еще может вернуться на последнем этапе сезона в Абу-Даби, который стартует 11 декабря. 

Эйткен дебютирует в Ф1

Место Расселла в составе Williams на ближайшем этапе займет резервист команды Джек Эйткен. Гонщик англо-корейского происхождения выступает в Формуле 2, но владеет суперлицензией FIA и уже участвовал в этом году в тренировке Гран При Штирии. 

В нынешнем сезоне Ф2 25-летний Эйткен занимает лишь 12-е место.

Читайте также:

Первый заместитель: все кандидаты на замену Хэмилтона в Сахире

Предыдущая новость

Первый заместитель: все кандидаты на замену Хэмилтона в Сахире

Следующая новость

Грожана выписали из больницы

Грожана выписали из больницы
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира Билеты
Пилоты Льюис Хэмилтон , Джек Эйткен , Джордж Расселл
Команды Mercedes
Автор Люк Смит

Самое читаемое Сегодня

Расселл выступит за Mercedes на Гран При Сахира. Эйткен дебютирует в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Расселл выступит за Mercedes на Гран При Сахира. Эйткен дебютирует в Ф1

Режим Мазепина: как сын миллиардера дрался на трассе, провалил сезон и попал в Ф1
Формула 2 Формула 2 / Самое интересное

Режим Мазепина: как сын миллиардера дрался на трассе, провалил сезон и попал в Ф1

На судьбу Шумахера намекнул новый контракт чемпиона Формулы 3
Формула 2 Формула 2 / Новость

На судьбу Шумахера намекнул новый контракт чемпиона Формулы 3

Хэмилтон не выступит на Гран При Сахира – кто же займет его место?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон не выступит на Гран При Сахира – кто же займет его место?

Сможет ли Расселл заменить Хэмилтона? Mercedes направила запрос Williams
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сможет ли Расселл заменить Хэмилтона? Mercedes направила запрос Williams

Пересу уже предлагают место в Формуле 1 на 2022 год
Формула 1 Формула 1 / Новость

Пересу уже предлагают место в Формуле 1 на 2022 год

Первый заместитель: все кандидаты на замену Хэмилтона в Сахире
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Первый заместитель: все кандидаты на замену Хэмилтона в Сахире

Volkswagen объявил об отказе от участия во всех гонках
WRC WRC / Новость

Volkswagen объявил об отказе от участия во всех гонках

Самое важное:

Грожана выписали из больницы
Формула 1 Формула 1 / Новость

Грожана выписали из больницы

Расселл выступит за Mercedes на Гран При Сахира. Эйткен дебютирует в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Расселл выступит за Mercedes на Гран При Сахира. Эйткен дебютирует в Ф1

Первый заместитель: все кандидаты на замену Хэмилтона в Сахире
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Первый заместитель: все кандидаты на замену Хэмилтона в Сахире

Вандорн завтра вылетит в Бахрейн. Он не знает, заменит ли Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вандорн завтра вылетит в Бахрейн. Он не знает, заменит ли Хэмилтона

Самое читаемое

1
Формула 1

Расселл выступит за Mercedes на Гран При Сахира. Эйткен дебютирует в Ф1

33мин
2
Формула 2

Режим Мазепина: как сын миллиардера дрался на трассе, провалил сезон и попал в Ф1

20ч
3
Формула 2

На судьбу Шумахера намекнул новый контракт чемпиона Формулы 3

22ч
4
Формула 1

Хэмилтон не выступит на Гран При Сахира – кто же займет его место?

22ч
5
Формула 1

Сможет ли Расселл заменить Хэмилтона? Mercedes направила запрос Williams

16ч

Самое важное:

Грожана выписали из больницы
Формула 1

Грожана выписали из больницы

Расселл выступит за Mercedes на Гран При Сахира. Эйткен дебютирует в Ф1
Формула 1

Расселл выступит за Mercedes на Гран При Сахира. Эйткен дебютирует в Ф1

Первый заместитель: все кандидаты на замену Хэмилтона в Сахире
Формула 1

Первый заместитель: все кандидаты на замену Хэмилтона в Сахире

Вандорн завтра вылетит в Бахрейн. Он не знает, заменит ли Хэмилтона
Формула 1

Вандорн завтра вылетит в Бахрейн. Он не знает, заменит ли Хэмилтона

Сможет ли Расселл заменить Хэмилтона? Mercedes направила запрос Williams
Формула 1

Сможет ли Расселл заменить Хэмилтона? Mercedes направила запрос Williams

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.