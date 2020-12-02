Расселл выступит за Mercedes на Гран При Сахира. Эйткен дебютирует в Ф1

Джордж Расселл заменит Льюиса Хэмилтона в составе Mercedes на Гран При Сахира. Семикратный чемпион мира пропустит этап из-за заражения коронавирусом.

Расселл выступает за Williams, но является резервным гонщиком Mercedes. Ночью команды достигли договоренности о его выступление вместо Хэмилтона на ближайшем этапе.

Расселл завершает второй сезон в Формуле 1, но до сих пор не набрал ни одного очка из-за слабости машины Williams. По слухам, его рассматривали в качестве замены Валттери Боттасу на 2021 год, но в итоге сделали выбор в пользу финна. Теперь Расселл и Боттас проведут один Гран При в качестве напарников.

Хэмилтон сдал положительный тест на ковид в понедельник и вчера команда объявила, что он пропустит Гран При Сахира. Пилот ушел на 10-дневную изоляцию и еще может вернуться на последнем этапе сезона в Абу-Даби, который стартует 11 декабря.

Эйткен дебютирует в Ф1

Место Расселла в составе Williams на ближайшем этапе займет резервист команды Джек Эйткен. Гонщик англо-корейского происхождения выступает в Формуле 2, но владеет суперлицензией FIA и уже участвовал в этом году в тренировке Гран При Штирии.

В нынешнем сезоне Ф2 25-летний Эйткен занимает лишь 12-е место.