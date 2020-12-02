Расселл выступит за Mercedes на Гран При Сахира. Эйткен дебютирует в Ф1
Расселл все-таки перейдет в Mercedes, хотя и всего на одну гонку
Джордж Расселл заменит Льюиса Хэмилтона в составе Mercedes на Гран При Сахира. Семикратный чемпион мира пропустит этап из-за заражения коронавирусом.
Расселл выступает за Williams, но является резервным гонщиком Mercedes. Ночью команды достигли договоренности о его выступление вместо Хэмилтона на ближайшем этапе.
Расселл завершает второй сезон в Формуле 1, но до сих пор не набрал ни одного очка из-за слабости машины Williams. По слухам, его рассматривали в качестве замены Валттери Боттасу на 2021 год, но в итоге сделали выбор в пользу финна. Теперь Расселл и Боттас проведут один Гран При в качестве напарников.
Хэмилтон сдал положительный тест на ковид в понедельник и вчера команда объявила, что он пропустит Гран При Сахира. Пилот ушел на 10-дневную изоляцию и еще может вернуться на последнем этапе сезона в Абу-Даби, который стартует 11 декабря.
Эйткен дебютирует в Ф1
Место Расселла в составе Williams на ближайшем этапе займет резервист команды Джек Эйткен. Гонщик англо-корейского происхождения выступает в Формуле 2, но владеет суперлицензией FIA и уже участвовал в этом году в тренировке Гран При Штирии.
В нынешнем сезоне Ф2 25-летний Эйткен занимает лишь 12-е место.
Читайте также:
Предыдущая новость
Первый заместитель: все кандидаты на замену Хэмилтона в Сахире
Следующая новость
Грожана выписали из больницы
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Сахира Билеты
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон , Джек Эйткен , Джордж Расселл
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Люк Смит