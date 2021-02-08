Расселл выиграл виртуальный Гран При Великобритании

Чемпион прошлогодней виртуальной Формулы 1 Джордж Расселл выиграл киберГран При Великобритании. Британец стартовал пятым и большую часть гонки боролся за лидерство с Алексом Элбоном.

Расселл и Элбон дважды менялись местами на трассе: сначала вперед вышел британец, затем таец. После второго обмена позициями бывший гонщик Red Bull уже не пустил вперед пилота Williams. Однако, Элбон был наказан штрафом в 3 секунды за неоднократное нарушение границ трассы. Расселл финишировал менее, чем в 3 секундах позади Элбона и стал победителем гонки.

Тройку призеров замкнул юниор Ferrari Каллум Илотт, стартовавший первым.