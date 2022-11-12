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Из всех 20 пилотов на решетке субботней 100-километровой гонки только двое были на сликах Medium – чемпион мира Макс Ферстаппен и завершающий карьеру Николя Латифи.

Первый круг обошелся без неприятностей, и пилоты первой десятки завершили его ровно в том порядке, в каком располагались на старте. Но затем начались перестановки. Обладатель сенсационного поула Кевин Магнуссен стал быстро откатываться назад, а дуэль за победу развернулась между Максом и Джорджем Расселлом.

После старта: Кевин Магнуссен, Haas VF-22, Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Джордж Расселл, Mercedes W13, остальные пилоты Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На первый кругах пилот Mercedes наседал на соперника, но тому удавалось отбиваться. Затем cитуация стабилизировалась: казалось, шины Medium начали работать, и теперь инициатива будет у Ферстаппена.

До 12-го круга из 24 Расселл не предпринимал активных действий, но затем внезапно начал атаковать. Поначалу действующий чемпион отбивался, но на 15-м круге ничего не смог поделать, когда соперник использовал DRS на длинной прямой перед четвертым поворотом.

Джордж вышел вперед, сразу оторвался и в итоге смог победить впервые в Ф1 – хотя и не в Гран При. Макс же теперь оказался под огнем атак Карлоса Сайнса. Red Bull и Ferrari столкнулись в первом повороте, и машина голландца потеряла торцевую пластину переднего крыла.

Оставшись без части прижима, Ферстаппен пропустил и Сайнса, и пробившегося с восьмой позиции Льюиса Хэмилтона, а сам остался только четвертым.

Макс так сильно отставал, что его смог нагнать собственный напарник Серхио Перес – мексиканец даже спросил команду о возможности обмен позициями, но получил отказ.

Шарль Леклер не был особенно заметен после старта с десятого места и замкнул группу пилотов топ-команд.

Борьба Эстебана Окона, Alpine A522, и Фернандо Алонсо, Alpine A522

Когда в товарищах согласья нет…

Лучшими из остальных в этот день вполне могли стать пилоты Alpine, однако в четвертом повороте первого круга Эстебан Окон жестко выдавил Фернандо Алонсо с трассы, а на третьем секторе, когда испанец вновь попытался атаковать, между машинами произошел второй контакт.

Алонсо после этого пришлось ехать в боксы за новым передним крылом, а Окон явно потерял темп (не исключено, из-за повреждения радиатора) и начал откатываться все дальше назад.

В итоге седьмым стал Ландо Норрис, а стартовавший с поула Магнуссен опустился до восьмого места, но тоже заработал одно очко.

Себастьян Феттель провел сильную гонку и имел шанс догнать Мангуссена, если бы в дебюте его жестко не выдавил с трассы собственный партнер по команде Лэнс Стролл. Канадцу за это дали 10 секунд штрафа, а немецкий гонщик, обогнав в итоге Стролла и еще нескольких соперников, финишировал девятым.

Не завершил дистанцию лишь Алекс Элбон, остановивший машину в начале 13-го круга.

Льюис Хэмилотон, Mercedes W13, Серхио Перес, Red Bull RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Точку ставить рано

Однако результаты гонки пока остаются предварительными. По ходу дистанции судьи сообщили, что намерены разобрать неверное расположение тремя гонщиками своих машин на стартовом поле.

Вопросы возникли к Хэмилтону, Даниэлю Риккардо и Гуаньюю Чжоу. Что именно они сделали не так, и какова вероятность наказания, FIA не сообщила.

Обновление: Судьи Ф1 закончили разбор спринта. Наказали только Алонсо

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Результаты спринта Гран При Бразилии