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Формула 1 / Гран При Бразилии Отчет о гонке

Расселл выиграл спринт в Сан-Паулу, Ферстаппен столкнулся с Сайнсом

Решение Red Bull выбрать для своего лидера более жесткие шины Medium сыграло против Макса, который финишировал только четвертым

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Расселл выиграл спринт в Сан-Паулу, Ферстаппен столкнулся с Сайнсом
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Из всех 20 пилотов на решетке субботней 100-километровой гонки только двое были на сликах Medium – чемпион мира Макс Ферстаппен и завершающий карьеру Николя Латифи. 

Первый круг обошелся без неприятностей, и пилоты первой десятки завершили его ровно в том порядке, в каком располагались на старте. Но затем начались перестановки. Обладатель сенсационного поула Кевин Магнуссен стал быстро откатываться назад, а дуэль за победу развернулась между Максом и Джорджем Расселлом. 

После старта: Кевин Магнуссен, Haas VF-22, Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Джордж Расселл, Mercedes W13, остальные пилоты

После старта: Кевин Магнуссен, Haas VF-22, Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Джордж Расселл, Mercedes W13, остальные пилоты

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На первый кругах пилот Mercedes наседал на соперника, но тому удавалось отбиваться. Затем cитуация стабилизировалась: казалось, шины Medium начали работать, и теперь инициатива будет у Ферстаппена. 

До 12-го круга из 24 Расселл не предпринимал активных действий, но затем внезапно начал атаковать. Поначалу действующий чемпион отбивался, но на 15-м круге ничего не смог поделать, когда соперник использовал DRS на длинной прямой перед четвертым поворотом. 

Джордж вышел вперед, сразу оторвался и в итоге смог победить впервые в Ф1 – хотя и не в Гран При. Макс же теперь оказался под огнем атак Карлоса Сайнса. Red Bull и Ferrari столкнулись в первом повороте, и машина голландца потеряла торцевую пластину переднего крыла. 

Оставшись без части прижима, Ферстаппен пропустил и Сайнса, и пробившегося с восьмой позиции Льюиса Хэмилтона, а сам остался только четвертым. 

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Макс так сильно отставал, что его смог нагнать собственный напарник Серхио Перес – мексиканец даже спросил команду о возможности обмен позициями, но получил отказ.

Шарль Леклер не был особенно заметен после старта с десятого места и замкнул группу пилотов топ-команд. 

Борьба Эстебана Окона, Alpine A522, и Фернандо Алонсо, Alpine A522

Борьба Эстебана Окона, Alpine A522, и Фернандо Алонсо, Alpine A522

Когда в товарищах согласья нет…

Лучшими из  остальных в этот день вполне могли стать пилоты Alpine, однако в четвертом повороте первого круга Эстебан Окон жестко выдавил Фернандо Алонсо с трассы, а на третьем секторе, когда испанец вновь попытался атаковать, между машинами произошел второй контакт. 

Алонсо после этого пришлось ехать в боксы за новым передним крылом, а Окон явно потерял темп (не исключено, из-за повреждения радиатора) и начал откатываться все дальше назад. 

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В итоге седьмым стал Ландо Норрис, а стартовавший с поула Магнуссен опустился до восьмого места, но тоже заработал одно очко.

Себастьян Феттель провел сильную гонку и имел шанс догнать Мангуссена, если бы в дебюте его жестко не выдавил с трассы собственный партнер по команде Лэнс Стролл. Канадцу за это дали 10 секунд штрафа, а немецкий гонщик, обогнав в итоге Стролла и еще нескольких соперников, финишировал девятым. 

Не завершил дистанцию лишь Алекс Элбон, остановивший машину в начале 13-го круга.

Льюис Хэмилотон, Mercedes W13, Серхио Перес, Red Bull RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Льюис Хэмилотон, Mercedes W13, Серхио Перес, Red Bull RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Точку ставить рано

Однако результаты гонки пока остаются предварительными. По ходу дистанции судьи сообщили, что намерены разобрать неверное расположение тремя гонщиками своих машин на стартовом поле. 

Вопросы возникли к Хэмилтону, Даниэлю Риккардо и Гуаньюю Чжоу. Что именно они сделали не так, и какова вероятность наказания, FIA не сообщила. 

Обновление: Судьи Ф1 закончили разбор спринта. Наказали только Алонсо

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Результаты спринта Гран При Бразилии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 30'11.307  
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 30'15.302 3.995
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 30'15.799 4.492
4 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 30'21.801 10.494
5 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 30'23.162 11.855
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 30'24.440 13.133
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 30'36.931 25.624
8 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 30'40.075 28.768
9 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 30'41.525 30.218
10 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 30'45.477 34.170
11 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 30'50.702 39.395
12 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 30'52.466 41.159
13 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 30'53.070 41.763
14 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 30'53.645 42.338
15 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 31'01.613 50.306
16 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 31'02.007 50.700
17 France Эстебан Окон Alpine Renault 31'03.063 51.756
18 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 31'05.292 53.985
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 31'28.157 1'16.850
  Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 15'30.295 12 Laps
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