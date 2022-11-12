Расселл выиграл спринт в Сан-Паулу, Ферстаппен столкнулся с Сайнсом
Решение Red Bull выбрать для своего лидера более жесткие шины Medium сыграло против Макса, который финишировал только четвертым
Из всех 20 пилотов на решетке субботней 100-километровой гонки только двое были на сликах Medium – чемпион мира Макс Ферстаппен и завершающий карьеру Николя Латифи.
Первый круг обошелся без неприятностей, и пилоты первой десятки завершили его ровно в том порядке, в каком располагались на старте. Но затем начались перестановки. Обладатель сенсационного поула Кевин Магнуссен стал быстро откатываться назад, а дуэль за победу развернулась между Максом и Джорджем Расселлом.
После старта: Кевин Магнуссен, Haas VF-22, Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Джордж Расселл, Mercedes W13, остальные пилоты
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
На первый кругах пилот Mercedes наседал на соперника, но тому удавалось отбиваться. Затем cитуация стабилизировалась: казалось, шины Medium начали работать, и теперь инициатива будет у Ферстаппена.
До 12-го круга из 24 Расселл не предпринимал активных действий, но затем внезапно начал атаковать. Поначалу действующий чемпион отбивался, но на 15-м круге ничего не смог поделать, когда соперник использовал DRS на длинной прямой перед четвертым поворотом.
Джордж вышел вперед, сразу оторвался и в итоге смог победить впервые в Ф1 – хотя и не в Гран При. Макс же теперь оказался под огнем атак Карлоса Сайнса. Red Bull и Ferrari столкнулись в первом повороте, и машина голландца потеряла торцевую пластину переднего крыла.
Оставшись без части прижима, Ферстаппен пропустил и Сайнса, и пробившегося с восьмой позиции Льюиса Хэмилтона, а сам остался только четвертым.
Макс так сильно отставал, что его смог нагнать собственный напарник Серхио Перес – мексиканец даже спросил команду о возможности обмен позициями, но получил отказ.
Шарль Леклер не был особенно заметен после старта с десятого места и замкнул группу пилотов топ-команд.
Борьба Эстебана Окона, Alpine A522, и Фернандо Алонсо, Alpine A522
Когда в товарищах согласья нет…
Лучшими из остальных в этот день вполне могли стать пилоты Alpine, однако в четвертом повороте первого круга Эстебан Окон жестко выдавил Фернандо Алонсо с трассы, а на третьем секторе, когда испанец вновь попытался атаковать, между машинами произошел второй контакт.
Алонсо после этого пришлось ехать в боксы за новым передним крылом, а Окон явно потерял темп (не исключено, из-за повреждения радиатора) и начал откатываться все дальше назад.
В итоге седьмым стал Ландо Норрис, а стартовавший с поула Магнуссен опустился до восьмого места, но тоже заработал одно очко.
Себастьян Феттель провел сильную гонку и имел шанс догнать Мангуссена, если бы в дебюте его жестко не выдавил с трассы собственный партнер по команде Лэнс Стролл. Канадцу за это дали 10 секунд штрафа, а немецкий гонщик, обогнав в итоге Стролла и еще нескольких соперников, финишировал девятым.
Не завершил дистанцию лишь Алекс Элбон, остановивший машину в начале 13-го круга.
Льюис Хэмилотон, Mercedes W13, Серхио Перес, Red Bull RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Точку ставить рано
Однако результаты гонки пока остаются предварительными. По ходу дистанции судьи сообщили, что намерены разобрать неверное расположение тремя гонщиками своих машин на стартовом поле.
Вопросы возникли к Хэмилтону, Даниэлю Риккардо и Гуаньюю Чжоу. Что именно они сделали не так, и какова вероятность наказания, FIA не сообщила.
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Результаты спринта Гран При Бразилии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|30'11.307
|2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|30'15.302
|3.995
|3
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|30'15.799
|4.492
|4
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|30'21.801
|10.494
|5
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|30'23.162
|11.855
|6
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|30'24.440
|13.133
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|30'36.931
|25.624
|8
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|30'40.075
|28.768
|9
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|30'41.525
|30.218
|10
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|30'45.477
|34.170
|11
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|30'50.702
|39.395
|12
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|30'52.466
|41.159
|13
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|30'53.070
|41.763
|14
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|30'53.645
|42.338
|15
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|31'01.613
|50.306
|16
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|31'02.007
|50.700
|17
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|31'03.063
|51.756
|18
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|31'05.292
|53.985
|19
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|31'28.157
|1'16.850
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|15'30.295
|12 Laps
|Полные результаты
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