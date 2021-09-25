Расселл: Выехал на сликах – и чуть не разбил машину

Джордж Расселл стал одним из героев квалификации в Сочи: британец первым перешел с промежуточной резины на слики в конце третьего сегмента и (в отличие, к примеру, от пилотов топ-команд) смог полноценно прогреть резину. В итоге это принесло пилоту команды Williams 3-е место на стартовой решетке.

«Во время первой попытки я сказал команде по радио: мол, готовьте слики – так как явно дело дойдет и до них, – рассказал гонщик по окончании квалификации. – Мне сразу же сказали, чтобы я заезжал в боксы. Так что, можно сказать, что в тот конкретный момент у нас вышло определенное недопонимание. Но, так или иначе, нам стоило поступить именно так – сделать большую ставку, чтобы сорвать большой куш.

Когда я выехал из пит-лейна на сликах, то чуть не разбил машину сразу же. И только на самом последнем круге шины по-настоящему заработали. Мне пару раз попадались более медленные машины – и я не смог проехать круг, который назвал бы идеальным. Это немного разочаровало. Но уже тогда было понятно, что надо было выкладываться в любом случае – ведь круг обещал быть намного быстрее тех, что были пройдены на промежуточной резине.

Третья позиция прекрасно подходит для старта. Здесь длинный разгон до 2-го поворота, у нашей машины весьма высокая скорость на прямых – плюс, надеюсь, Ландо обеспечит мне хороший слип-стрим. Завтра мы должны поставить себе цель бороться за подиум. Терять нам нечего».