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Формула 1 Новости

Расселл вспомнил, как однажды изменил Mercedes с Volkswagen

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Британский пилот также был близок к контракту с BMW, но тогда дорога в команду Mercedes была бы для него закрыта

Расселл вспомнил, как однажды изменил Mercedes с Volkswagen

Джордж Расселл в 2022 году перешел в команду Mercedes, заменив там Валттери Боттаса. Он уже много лет сотрудничает с Mercedes и пользовался поддержкой марки в младших сериях. Впрочем, Элбон дважды получал предложения и со стороны других марок, причем в первый раз Mercedes ему это простила. Речь о дебютном сезоне Расселла в европейской Формуле 3 в 2015 году. Тогда Mercedes там сотрудничала с командами Prema и Mücke Motorsport.

«В команде Prema не было места, и Mercedes хотели устроить меня в Mücke Motorsport, но мне казалось, что Carlin, которую поддерживал Volkswagen, подходит мне больше, – рассказал Расселл в подкасте Motor Sport Magazine. – Тото Вольф на это сказал мне: «Ты совершаешь ошибку. Но давай подождем и посмотрим, как пойдет»».

Расселл также признался, что был близок к подписанию контракта с BMW, и в если бы сделал это, то точно не оказался бы в Формуле 1 с Mercedes.

«Также в тот год я получил предложение от BMW в DTM. Тогда это был второй по значению чемпионат после Формулы 1. Мне было всего 16 лет, мне предлагали хорошие деньги, и я был готов согласиться. Но тут мне позвонил тогдашний советник Mercedes Гвен Лагрю и сказал, что если я соглашусь, то навсегда потеряю шанс вернуться в Mercedes», – рассказал британский гонщик.

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