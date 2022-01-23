Расселл вспомнил, как однажды изменил Mercedes с Volkswagen

Джордж Расселл в 2022 году перешел в команду Mercedes, заменив там Валттери Боттаса. Он уже много лет сотрудничает с Mercedes и пользовался поддержкой марки в младших сериях. Впрочем, Элбон дважды получал предложения и со стороны других марок, причем в первый раз Mercedes ему это простила. Речь о дебютном сезоне Расселла в европейской Формуле 3 в 2015 году. Тогда Mercedes там сотрудничала с командами Prema и Mücke Motorsport.

«В команде Prema не было места, и Mercedes хотели устроить меня в Mücke Motorsport, но мне казалось, что Carlin, которую поддерживал Volkswagen, подходит мне больше, – рассказал Расселл в подкасте Motor Sport Magazine. – Тото Вольф на это сказал мне: «Ты совершаешь ошибку. Но давай подождем и посмотрим, как пойдет»».

Расселл также признался, что был близок к подписанию контракта с BMW, и в если бы сделал это, то точно не оказался бы в Формуле 1 с Mercedes.

«Также в тот год я получил предложение от BMW в DTM. Тогда это был второй по значению чемпионат после Формулы 1. Мне было всего 16 лет, мне предлагали хорошие деньги, и я был готов согласиться. Но тут мне позвонил тогдашний советник Mercedes Гвен Лагрю и сказал, что если я соглашусь, то навсегда потеряю шанс вернуться в Mercedes», – рассказал британский гонщик.