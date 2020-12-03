Расселл: Вольф позвонил мне в ванную в 2 часа ночи
Пилот Williams рассказал, как на один этап попал в Mercedes
Джордж Расселл на Гран При Сахира будет заменять Льюиса Хэмилтона в составе Mercedes. У семикратного чемпиона мира в понедельник нашли коронавирус, во вторник об этом было объявлено публике, а к среде Mercedes договорилась с Williams насчет Расселла.
Сам Джордж Рассказал, что звонок главы Mercedes Тото Вольфа застал его в неожиданном месте.
«Тото позвонил мне в четверг в 2 часа ночи, – рассказал Расселл. – Я в тот момент был в ванной, это было немного странно. Он спросил, в ванной ли я. Я сказал, что да. Он сказал: «К сожалению, у Льюиса ковид. С ним все в порядке, что самое главное, но мы хотим, чтобы ты занял его место».
Потом у меня была бессонная ночь, а на следующий день мы смогли придумать, как это все воплотить. Я вчера посчитал: за вторник у меня было 64 телефонных звонка. Я метался между столькими людьми, но рад, что в итоге все получилось».
Расселл рассказал, что в Mercedes Хэмилтона проблемой стала разница в габаритах пилотов: «Мне было трудно втиснуться. Еще проблемы в моем размере ноги, придется надевать обувь на размер меньше идеального. Это несколько некомфортно, но я готов потерпеть боль ради такой возможности».
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Дополнительная информация: Олег Карпов
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Джордж Расселл
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Иван Матушкин