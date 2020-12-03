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Формула 1 / Новость

Расселл: Вольф позвонил мне в ванную в 2 часа ночи

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Расселл: Вольф позвонил мне в ванную в 2 часа ночи
Автор:
, редактор

Пилот Williams рассказал, как на один этап попал в Mercedes

Джордж Расселл на Гран При Сахира будет заменять Льюиса Хэмилтона в составе Mercedes. У семикратного чемпиона мира в понедельник нашли коронавирус, во вторник об этом было объявлено публике, а к среде Mercedes договорилась с Williams насчет Расселла. 

Сам Джордж Рассказал, что звонок главы Mercedes Тото Вольфа застал его в неожиданном месте.

«Тото позвонил мне в четверг в 2 часа ночи, – рассказал Расселл. – Я в тот момент был в ванной, это было немного странно. Он спросил, в ванной ли я. Я сказал, что да. Он сказал: «К сожалению, у Льюиса ковид. С ним все в порядке, что самое главное, но мы хотим, чтобы ты занял его место».

Потом у меня была бессонная ночь, а на следующий день мы смогли придумать, как это все воплотить. Я вчера посчитал: за вторник у меня было 64 телефонных звонка. Я метался между столькими людьми, но рад, что в итоге все получилось».

Расселл рассказал, что в Mercedes Хэмилтона проблемой стала разница в габаритах пилотов: «Мне было трудно втиснуться. Еще проблемы в моем размере ноги, придется надевать обувь на размер меньше идеального. Это несколько некомфортно, но я готов потерпеть боль ради такой возможности».

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Дополнительная информация: Олег Карпов

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джордж Расселл
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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