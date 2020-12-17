Удача улыбнулась Джорджу Расселлу, когда команда Mercedes пригласила именно его на замену слегшему с коронавирусом Льюису Хэмилтону на Гран При Сахира. Проведя почти два года в Williams, Расселл за рулем W11 сразу стал в квалификации вторым, а в гонке лишился победы только из-за прокола.

Так как Льюис быстро вернулся в строй, Джорджу пришлось вернуться в Williams. После уик-энда в Абу-Даби британец сравнил два перехода между командами.

«В действительности возвращение в Williams оказалось даже более сложным, – сказал он. – Это потому, что машина у Mercedes гораздо лучше.

Она дает гонщику именно то, что каждый хочет получить. Ты чувствуешь это. За рулем Mercedes гонщик контролирует машину, тогда как [в других командах] порой возникает ощущение, что это машина контролирует гонщика.

Приходится реагировать на то, что она делает – а в Mercedes ты просто управляешь автомобилем. Понятно, что когда ты получаешь такую технику, то просто испытываешь удовольствие за рулем. Может быть, еще и поэтому мне удалось так быстро обрести скорость».

Говоря о выступлении в Абу-Даби, где он финишировал 15-м, Джордж добавил: «Мы были на пределе по температуре тормозов. Приходилось очень внимательно следить за ними, соизмерять агрессивность торможений и постоянно контролировать распределение усилий между осями. Это очень вредило шинам.

Я не мог толком атаковать, из-за чего температура резины стала падать. Но трасса тоже остывала, потому для ее прогрева оставалось только одно – атаковать. Мне приходилось всю гонку буквально балансировать на лезвии ножа.

Но я доволен тем, как все закончилось. Весь уик-энд Alfa была быстрее нас, но мы опередили на финише обоих гонщиков Haas и [Антонио] Джовинацци. Это неплохо».