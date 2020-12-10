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Формула 1 / Новость

Расселл: Веду себя так, будто поеду за Mercedes

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Расселл: Веду себя так, будто поеду за Mercedes
Автор:
, редактор

Джордж продолжает подготовку к этапу, за день до его старта не зная, где будет выступать

Mercedes до сих пор не знает, кто будет выступать за команду на Гран При Абу-Даби. Льюис Хэмилтон продолжает отбывать коронавирусный карантин и на пресс-конференции команду представлял Джордж Расселла. Однако он может уступить место семикратному чемпиону позже.

«Мы пока ждем результаты теста Льюиса, – сказал Расселл. – Если результат будет отрицательным, то он вернется за руль. Пока я готовлюсь, как обычно. Утром я работал с инженерами и делал все так, будто поеду за Mercedes».

Заменив Хэмилтона на Гран При Сахира Расселл жаловался, что с трудом помещается в его кокпит, из-за чего получает массу синяков во время заезда. Пилот также путал кнопки на непривычном руле. К Абу-Даби Mercedes смогла немного облегчить Расселлу работу:

«Мы внесли небольшие изменения, но за такой короткий период мало что можно сделать. Чтобы мне стало комфортно в машине, надо сделать намного больше. Мы кое-что поменяли на руле, это уже облегчит мне жизнь. Но в гоночном уик-энде требуются более естественные ощущения».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джордж Расселл
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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