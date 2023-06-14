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Расселл: В нынешнем пелотоне я не доверяю троим

Гонщик Mercedes поделился весьма любопытными мыслями о том, с кем и как он готов вести борьбу на трассах Ф1

Алекс Калинаукас
Автор:
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Логан Сарджент, Williams FW45

В недавней беседе Джорджа Расселла с Motorsport.com, которая происходила по ходу уик-энда Гран При Испании, разговор зашел о того предела, до которого пилоты готовы доходить при сражениях колесо в колесо. 

Британец рассказал, что большое значение здесь имеет опыт совместных выступлений с тем или иным соперником, который позволяет лучше узнать его. 

«Некоторых я знаю уже очень хорошо, – объяснил Джордж. – Мы знаем стиль пилотажа друг друга и тот риск, на который каждый готов идти. 

Я впервые гонялся с Максом [Ферстаппеном], Шарлем [Леклером] и Эстебаном [Оконом] еще в 2011 году. Да и с другими парнями пересекался еще до Ф1 – например, с Алексом [Элбоном] и Ландо [Норрисом] мы вообще росли вместе, начиная еще с картинга. Я видел их гонки, хотя Алекс был чуть старше меня, а Ландо – чуть младше. 

Мы не только узнали друг друга, но и, думаю, повлияли один на другого благодаря сражениям на трассах». 

После этого Расселл сказал кое-что действительно любопытное. На вопрос о важности взаимного доверия в споре за позицию он заметил: «Пожалуй, в пелотоне есть только трое пилотов, с кем мне некомфортно находиться рядом на трассе».

Британец, к сожалению, не уточнил, кого именно имеет в виду, но отметил: «Между большинством пилотов существует определенное доверие. Но [эти трое], как мне видится, имеют какое-то другое пространственное восприятие.  

Тебе всегда лучше сражаться против умелого соперника – он точно знает, что делает, и лучше контролирует машину. Он действует жестко, но не опасно, если сравнивать с кем-то не настолько умелым».

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

«Макс стал куда менее агрессивным»

Также Расселл рассказал, что техническое преимущество Red Bull сказалось на подходе Макса Ферстаппена к действиям на трассе. 

«Разумеется, когда ты сражаешься за титул, то ведешь борьбу немного иначе, – объяснил победитель прошлогоднего Гран При Бразилии. – Сейчас Макс, понятное дело, не столь агрессивен, чем прежде. Ему больше просто не нужна агрессия. 

Он может позволить себе проиграть позицию, так как знает, что позже все равно вернет ее. Это не сравнить с ситуацией, когда тебе выпадает, быть может, единственный в сезоне шанс выиграть гонку».

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