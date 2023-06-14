Расселл: В нынешнем пелотоне я не доверяю троим
Гонщик Mercedes поделился весьма любопытными мыслями о том, с кем и как он готов вести борьбу на трассах Ф1
В недавней беседе Джорджа Расселла с Motorsport.com, которая происходила по ходу уик-энда Гран При Испании, разговор зашел о того предела, до которого пилоты готовы доходить при сражениях колесо в колесо.
Британец рассказал, что большое значение здесь имеет опыт совместных выступлений с тем или иным соперником, который позволяет лучше узнать его.
«Некоторых я знаю уже очень хорошо, – объяснил Джордж. – Мы знаем стиль пилотажа друг друга и тот риск, на который каждый готов идти.
Я впервые гонялся с Максом [Ферстаппеном], Шарлем [Леклером] и Эстебаном [Оконом] еще в 2011 году. Да и с другими парнями пересекался еще до Ф1 – например, с Алексом [Элбоном] и Ландо [Норрисом] мы вообще росли вместе, начиная еще с картинга. Я видел их гонки, хотя Алекс был чуть старше меня, а Ландо – чуть младше.
Мы не только узнали друг друга, но и, думаю, повлияли один на другого благодаря сражениям на трассах».
После этого Расселл сказал кое-что действительно любопытное. На вопрос о важности взаимного доверия в споре за позицию он заметил: «Пожалуй, в пелотоне есть только трое пилотов, с кем мне некомфортно находиться рядом на трассе».
Британец, к сожалению, не уточнил, кого именно имеет в виду, но отметил: «Между большинством пилотов существует определенное доверие. Но [эти трое], как мне видится, имеют какое-то другое пространственное восприятие.
Тебе всегда лучше сражаться против умелого соперника – он точно знает, что делает, и лучше контролирует машину. Он действует жестко, но не опасно, если сравнивать с кем-то не настолько умелым».
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, Джордж Расселл, Mercedes-AMG
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
«Макс стал куда менее агрессивным»
Также Расселл рассказал, что техническое преимущество Red Bull сказалось на подходе Макса Ферстаппена к действиям на трассе.
«Разумеется, когда ты сражаешься за титул, то ведешь борьбу немного иначе, – объяснил победитель прошлогоднего Гран При Бразилии. – Сейчас Макс, понятное дело, не столь агрессивен, чем прежде. Ему больше просто не нужна агрессия.
Он может позволить себе проиграть позицию, так как знает, что позже все равно вернет ее. Это не сравнить с ситуацией, когда тебе выпадает, быть может, единственный в сезоне шанс выиграть гонку».
«Без меня команда покатилась по наклонной». Боттас подколол Mercedes
Гран При Канады-2023: расписание, факты и статистика
«Я все еще могу побить его». Перес отказался признать поражение от Макса
«Я все еще могу побить его». Перес отказался признать поражение от Макса «Я все еще могу побить его». Перес отказался признать поражение от Макса
Росберг связал с Хэмилтоном слухи об уходе Макса из Ф1
Росберг связал с Хэмилтоном слухи об уходе Макса из Ф1 Росберг связал с Хэмилтоном слухи об уходе Макса из Ф1
СМИ обвинили Ферстаппена в неуплате налогов. Его менеджер все опроверг
СМИ обвинили Ферстаппена в неуплате налогов. Его менеджер все опроверг СМИ обвинили Ферстаппена в неуплате налогов. Его менеджер все опроверг
Обновления Mercedes не впечатлили Red Bull. Хорнер объяснил, почему
Обновления Mercedes не впечатлили Red Bull. Хорнер объяснил, почему Обновления Mercedes не впечатлили Red Bull. Хорнер объяснил, почему
Марко пообещал Пересу не увольнять его из Red Bull Racing
Марко пообещал Пересу не увольнять его из Red Bull Racing Марко пообещал Пересу не увольнять его из Red Bull Racing
Технический анализ: как Red Bull воплотила в своей машине идеи соперников
Технический анализ: как Red Bull воплотила в своей машине идеи соперников Технический анализ: как Red Bull воплотила в своей машине идеи соперников
Самое важное:
Техника: интересные мелочи Mercedes W14, которые легко было не заметить
Техника: интересные мелочи Mercedes W14, которые легко было не заметить Техника: интересные мелочи Mercedes W14, которые легко было не заметить
Red Bull передумала увольнять Тоста из Формулы 1
Red Bull передумала увольнять Тоста из Формулы 1 Red Bull передумала увольнять Тоста из Формулы 1
Галерея: Bugatti испытала в Ле-Мане новый болид
Галерея: Bugatti испытала в Ле-Мане новый болид Галерея: Bugatti испытала в Ле-Мане новый болид
Гран При Канады-2023: расписание, факты и статистика
Гран При Канады-2023: расписание, факты и статистика Гран При Канады-2023: расписание, факты и статистика
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.