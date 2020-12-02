Расселл: В Mercedes я останусь пилотом Williams

Джордж Расселл на этой неделе сможет выступить за Mercedes в качестве замены для Льюиса Хэмилтона. Британца на один Гран При отпустят из Williams, ради этапа в Сахире.

«В первую очередь я хочу поблагодарить Williams за такую возможность, – сказал Расселл. –Возможно, в этот уик-энд я буду носить костюм другой команды, но я пилот Williams и на каждом шагу буду болеть за свою команду.

Для меня это отличная возможность поучиться у лучшей команды чемпионата и вернуться к себе, став лучше, и с новой энергией и опытом помогать продвигать Williams вперед. Также хочу поблагодарить Mercedes за веру в меня».

Глава Mercedes Тото Вольф рассказал о переговорах с Williams о приходе Расселла: «В первую очередь хочу поблагодарить наших верных партнеров из Williams за готовность сотрудничать и открытость к новым решениям, которые позволили Джорджу выступить за Mercedes в эти выходные.

Переговоры с Williams были позитивными и прагматичными, и это стало ключевыми факторами в достижении договоренности».

Вольф полагает, что сразу адаптироваться в Mercedes Расселлу будет непросто: «Джорджу будет непросто сразу пересесть из Williams в W11. Но он находится в гоночном ритме и детально понимает работу шин 2020 года. В этот уик-энд мы сосредоточим все усилия на поддержке Валттери и Джорджа, чтобы они набрали максимум очков для команды».