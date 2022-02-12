Расселл: В Mercedes все горят желанием отыграться

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За несколько дней до презентации болида нового Mercedes, команда выпустила короткое интервью со своим новым пилотом Джорджом Расселлом. В отличие от Льюиса Хэмилтона, который после поражения в сезоне прошлого года предпочел удалиться подальше от публики, Расселл всю зиму провел на базе команды и на симуляторе, и теперь намекает, что Максу Ферстаппену будет непросто сохранить свой титул.

«У меня такое чувство, что я вернулся домой, – сказал Расселл о новой команде. – Я провел с Mercedes очень много времени, когда был их юниором, до прихода в Williams. Я уже давно всех здесь знаю, и смог быстро погрузиться в работу.

Важно понять, как ведет себя новая машина, понять, какие у нас сложности, и подготовиться к новому сезону наилучшим образом.

После того, что случилось в прошлом году, все в команде очень сильно мотивированы, и все на базе команды горят желанием отыграться. Я очень рад видеть такой настрой.

Этой зимой я провел много времени на симуляторе, стараясь понять новый болид и помочь команде выбрать верное направление в дальнейшем развитии машины. Новый болид совсем не похож на предыдущие, он совсем иначе формирует прижимную силу. В нем еще много чего предстоит улучшить.

Я вижу преимущество в смене команды еще и потому, что если бы я остался в Williams, мне было бы сложно начинать год полностью с чистого листа, я все равно сравнивал бы новый болид со старым, относился бы к нему как к эволюции предыдущей машины. А в Mercedes я могу полностью перезагрузиться.

В целом мне кажется, что в этом сезоне доработки болидов будут продолжатся весь год, и в итоге победит та команда, которая именно с этими доработками справится лучше других. Я лично не ставлю для себя конкретных целей, но постараюсь становиться лучше во всем, что делаю».