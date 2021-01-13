Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
70 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
112 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
126 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
140 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
147 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
308 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Расселл: В Mercedes не сказали, что мне делать

Поделились
Комментарии
Расселл: В Mercedes не сказали, что мне делать
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Джордж пока не знает, как добиться повышения

Джордж Расселл считался кандидатом на место в Mercedes в 2021 году, но был оставлен в Williams. Однако, британцу по-прежнему рассматривают как замену Валттери Боттаса или Льюису Хэмилтону в сезоне-2022. 

Расселл сообщил, что пока не думает о таком переходе, а в Mercedes не ставили ему задач, при выполнении которых пилот получил бы повышение.

«Они не говорили, что я должен сделать, – сказал Расселл. – Сейчас я просто уважаю всех в Williams и буду полностью выкладываться ради команды, как она делает для меня уже два года.

Мне не нравится думать о будущем. В этом спорте все очень быстро меняется, и восприятие пилота людьми, и его репутация. А еще в игру вступают внешние факторы».

Расселл также отметил, что его выступление за Mercedes на прошлогоднем Гран При Сахира было абсолютно непредсказуемым, а значит и в 2021-м он может получить спонтанный шанс.

«Никто не мог предсказать, что такое произойдет. В середине сезона я бы не подумал, что могу стартовать с первого ряда, лидировать в гонке, такое казалось невозможным. У меня и не было шансов выступать резервистом в Mercedes, когда мы обсуждали это раньше, мне не собирались разрешать. Но новые владельцы Williams оказались более открыты и дали мне шанс».

Читайте также:

Предсезонные тесты Формулы 1 пройдут в Бахрейне. Известны и даты

Предыдущая новость

Предсезонные тесты Формулы 1 пройдут в Бахрейне. Известны и даты
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джордж Расселл
Команды Mercedes
Автор Джонатан Нобл

Самое читаемое Сегодня

КамАЗы уступили Iveco победу на этапе «Дакара»
Дакар Дакар / Отчет об этапе

КамАЗы уступили Iveco победу на этапе «Дакара»

Расселл: В Mercedes не сказали, что мне делать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Расселл: В Mercedes не сказали, что мне делать

McLaren добавил к имени болида нестандартную букву
Формула 1 Формула 1 / Новость

McLaren добавил к имени болида нестандартную букву

Штрафы, сломанный грузовик, не те запчасти: как у Леба на «Дакаре» все пошло не так
Дакар Дакар / Отчет о гонке

Штрафы, сломанный грузовик, не те запчасти: как у Леба на «Дакаре» все пошло не так

Toyota показала новый гиперкар для Ле-Мана
WEC WEC / Новость

Toyota показала новый гиперкар для Ле-Мана

Мнение: В 2021-м в Ф1 будет лучший состав пилотов за много лет
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: В 2021-м в Ф1 будет лучший состав пилотов за много лет

Предсезонные тесты Формулы 1 пройдут в Бахрейне. Известны и даты
Формула 1 Формула 1 / Новость

Предсезонные тесты Формулы 1 пройдут в Бахрейне. Известны и даты

Вильнев: В Академии Ferrari у всех есть деньги, кроме Леклера
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: В Академии Ferrari у всех есть деньги, кроме Леклера

Самое важное:

Расселл: В Mercedes не сказали, что мне делать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Расселл: В Mercedes не сказали, что мне делать

Предсезонные тесты Формулы 1 пройдут в Бахрейне. Известны и даты
Формула 1 Формула 1 / Новость

Предсезонные тесты Формулы 1 пройдут в Бахрейне. Известны и даты

Грожан: Показывайте мою аварию сколько влезет!
Формула 1 Формула 1 / Новость

Грожан: Показывайте мою аварию сколько влезет!

McLaren добавил к имени болида нестандартную букву
Формула 1 Формула 1 / Новость

McLaren добавил к имени болида нестандартную букву

Самое читаемое

1
Дакар

КамАЗы уступили Iveco победу на этапе «Дакара»

18ч
2
Формула 1

Расселл: В Mercedes не сказали, что мне делать

24мин
3
Формула 1

McLaren добавил к имени болида нестандартную букву

22ч
4
Дакар

Штрафы, сломанный грузовик, не те запчасти: как у Леба на «Дакаре» все пошло не так

1дн
5
WEC

Toyota показала новый гиперкар для Ле-Мана

Самое важное:

Расселл: В Mercedes не сказали, что мне делать
Формула 1

Расселл: В Mercedes не сказали, что мне делать

Предсезонные тесты Формулы 1 пройдут в Бахрейне. Известны и даты
Формула 1

Предсезонные тесты Формулы 1 пройдут в Бахрейне. Известны и даты

Грожан: Показывайте мою аварию сколько влезет!
Формула 1

Грожан: Показывайте мою аварию сколько влезет!

McLaren добавил к имени болида нестандартную букву
Формула 1

McLaren добавил к имени болида нестандартную букву

Формула 1 начнет сезон в Бахрейне: второй этап пройдет в Имоле, гонки в Австралии и Китае перенесены
Формула 1

Формула 1 начнет сезон в Бахрейне: второй этап пройдет в Имоле, гонки в Австралии и Китае перенесены

Последние видео

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.