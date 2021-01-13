Расселл: В Mercedes не сказали, что мне делать

Джордж Расселл считался кандидатом на место в Mercedes в 2021 году, но был оставлен в Williams. Однако, британцу по-прежнему рассматривают как замену Валттери Боттаса или Льюису Хэмилтону в сезоне-2022.

Расселл сообщил, что пока не думает о таком переходе, а в Mercedes не ставили ему задач, при выполнении которых пилот получил бы повышение.

«Они не говорили, что я должен сделать, – сказал Расселл. – Сейчас я просто уважаю всех в Williams и буду полностью выкладываться ради команды, как она делает для меня уже два года.

Мне не нравится думать о будущем. В этом спорте все очень быстро меняется, и восприятие пилота людьми, и его репутация. А еще в игру вступают внешние факторы».

Расселл также отметил, что его выступление за Mercedes на прошлогоднем Гран При Сахира было абсолютно непредсказуемым, а значит и в 2021-м он может получить спонтанный шанс.

«Никто не мог предсказать, что такое произойдет. В середине сезона я бы не подумал, что могу стартовать с первого ряда, лидировать в гонке, такое казалось невозможным. У меня и не было шансов выступать резервистом в Mercedes, когда мы обсуждали это раньше, мне не собирались разрешать. Но новые владельцы Williams оказались более открыты и дали мне шанс».