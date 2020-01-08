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Формула 1 / Новость

Расселл: В Mercedes меня только ругают

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Расселл: В Mercedes меня только ругают
Автор:
, Редактор
8 янв. 2020 г., 11:34

По словам пилота Williams, в команде Тото Вольфа не принято хвалить за хорошую работу.

Джордж Расселл провел первый сезон в Формуле 1 за команду Williams и окончил его на последнем месте в зачете пилотов. При этом молодой британец во всех квалификациях и почти в каждой гонке был быстрее своего опытного напарника Роберта Кубицы.

Хотя Расселл остается в Williams на 2020 год, он продолжает быть участником программы Mercedes и не теряет надежды оказаться в топ-команде. Публично глава Mercedes Тото Вольф не раз хвалил Расселла, но по словам самого гонщика лично он похвалы почти не слышит.

«Mercedes не говорит мне, что я делаю свою работу хорошо, – сказал Расселл. – Они говорят только когда я что-то делаю плохо. Но каждую неделю мы разговариваем, встречаемся на каждой гонке. И они определенно мною довольны. В меня верят. Верят в мой потенциал. И тут я с ними согласен.

Мне платят за то, чтобы я был очень хорош. И я должен себя показывать. Когда почтальон доставляет почту, его никто не хвалит за это. Это часть его работы. А моя работа в том, чтобы гоняться. Когда я выиграл титул в GP3, мне позвонили и назвали молодцом, но тут же мы перешли к разговору о планах в Формуле 2 и о тестах в Ф1 для Force India. То же самое было и в Ф2. Когда я выиграл, меня скупо поздравили и тут же заговорили о Формуле 1. Такова их ментальность.

Так что это нормально. Специалистам по аэродинамике платят за отличные аэродинамические пакеты, инженерам и стратегами – за настройки и хорошую стратегию. Так устроен наш мир. Но если ты и правда совершаешь невозможное, то это не остается незамеченным».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джордж Расселл
Автор Сергей Иванов

База данных

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