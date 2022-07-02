Расселл: В гонке мы уже быстрее Ferrari

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Льюис Хэмилтон стал героем второй вчерашней тренировки Формулы 1 в Сильверстоуне, показав второе лучшее время и уступив лишь Карлосу Сайнсу на Ferrari, да и то менее двух десятых секунды.

Его напарник Джордж Расселл показал лишь восьмой результат, но остался доволен. Он поделился одним обнадеживающим наблюдением: несмотря на феноменальный круг Хэма, Mercedes испытывает трудности с прогревом шин и потому уступает в квалификационном темпе, зато в гонке, при заезде на длинную дистанцию, когда шины прогреваются «Серебряные стрелы» обгоняют даже Ferrari.

«Я пока не понимаю, почему я оказался настолько медленнее напарника, нужно посмотреть данные, – сказал Расселл после тренировки. – На быстрых кругах с пустым баком у меня были проблемы, а он показал феноменальный круг. Но с полными баками ситуация была лучше. Например, на одинаковых шинах мы были существенно быстрее ребят из McLaren.

Под конец, на прогретых шинах мы были даже быстрее, чем Ferrari. С каждым кругом мы начинали ехать все лучше и лучше. Так что мы настроены очень оптимистично, но нам еще есть над чем поработать.

Сейчас главное понять, почему в гоночном темпе мы выглядим значительно лучше, чем в квалификационном. McLaren, напротив, очень хороши на одном быстром круге. Нам же не хватает круга на то, чтобы прогреть шины. Но это внушает надежду на гонку.

В целом, я думаю дело не столько в обновлении машины, а в том, что Сильверстоун просто нам подходит. Мы ожидаем проявления «козления» в трех поворотах, но на прямых наши машины хороши и стабильны».