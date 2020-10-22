Расселл узнает свое будущее на Гран При Португалии

Джордж Расселл перед стартом сезона-2019 подписал с командой из Гроу трехлетнее соглашение. Однако по ходу нынешнего чемпионата у Williams сменились собственники, а потом в прессе стали все активнее циркулировать слухи, будто на место британца претендует уволенный из Racing Point Серхио Перес.

Однако сам Расселл заверил, что не опасается за собственное будущее, а при новых владельцах оценивает шансы даже выше, чем прежде.

«У меня уже был контракт на 2021-й, когда они пришли, – отметил Джордж в четверг в Портимане, говоря о покупателях Williams из фонда Dorilton. – И для меня ничего не изменилось. Я пока не обсуждал с новыми владельцами этот вопрос, но просто потому, что не испытываю опасений.

Они будут здесь [в Португалии], потому я уверен, что мы проясним ситуацию. Но повторю еще раз: я не сомневаюсь, что в следующем году буду в пелотоне за рулем Williams».

Он добавил: «Спекуляции есть всегда. Я понимаю, как журналисты любят делать выводы на их основании. И причина возникновения слухов тоже очевидна: сейчас свободны несколько отличных пилотов, которые ведут борьбу за места: Серхио, оба гонщика Haas, Хюлькенберг...

К сожалению, спекуляций в Ф1 всегда много, а вот мест для тех, кто заслуживает здесь быть – нет».

При этом, по словам Расселла, он остается в тесном контакте с боссом Mercedes Тото Вольфом и уверен в помощи чемпионов мира, если события примут совсем негативный оборот.

«Мы общаемся каждую неделю, – объяснил он. – Я для меня большая привиллегия иметь их поддержку. Думаю, в долгосрочной перспективе у меня отличные позиции.

А если действительно дойдет до этого [увольнения из Williams], я, конечно, поговорю с ними. Но пока к этому нет решительно никаких причин».

Николя Латифи также выразил уверенность, что его контракт на 2021 год останется в силе. Позиции канадца в Гроу считаются более устойчивыми из-за его солидной спонсорской поддержки.

Дополнительная информация: Люк Смит