Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
09 Часов
:
03 Минут
:
55 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
8 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
21 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
35 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
42 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
49 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

Расселл узнает свое будущее на Гран При Португалии

Билеты
Поделились
Комментарии
Расселл узнает свое будущее на Гран При Португалии
Автор:
, Ответственный редактор

В свете слухов о своей замене на Серхио Переса гонщик Williams выразил уверенность, что его трехлетний контракт будет исполнен целиком

Джордж Расселл перед стартом сезона-2019 подписал с командой из Гроу трехлетнее соглашение. Однако по ходу нынешнего чемпионата у Williams сменились собственники, а потом в прессе стали все активнее циркулировать слухи, будто на место британца претендует уволенный из Racing Point Серхио Перес. 

Читайте также:

Однако сам Расселл заверил, что не опасается за собственное будущее, а при новых владельцах оценивает шансы даже выше, чем прежде. 

«У меня уже был контракт на 2021-й, когда они пришли, – отметил Джордж в четверг в Портимане, говоря о покупателях Williams из фонда Dorilton. – И для меня ничего не изменилось. Я пока не обсуждал с новыми владельцами этот вопрос, но просто потому, что не испытываю опасений. 

Они будут здесь [в Португалии], потому я уверен, что мы проясним ситуацию. Но повторю еще раз: я не сомневаюсь, что в следующем году буду в пелотоне за рулем Williams». 

Он добавил: «Спекуляции есть всегда. Я понимаю, как журналисты любят делать выводы на их основании. И причина возникновения слухов тоже очевидна: сейчас свободны несколько отличных пилотов, которые ведут борьбу за места: Серхио, оба гонщика Haas, Хюлькенберг... 

К сожалению, спекуляций в Ф1 всегда много, а вот мест для тех, кто заслуживает здесь быть – нет».

При этом, по словам Расселла, он остается в тесном контакте с боссом Mercedes Тото Вольфом и уверен в помощи чемпионов мира, если события примут совсем негативный оборот.

«Мы общаемся каждую неделю, – объяснил он. – Я для меня большая привиллегия иметь их поддержку. Думаю, в долгосрочной перспективе у меня отличные позиции. 

А если действительно дойдет до этого [увольнения из Williams], я, конечно, поговорю с ними. Но пока к этому нет решительно никаких причин». 

Николя Латифи также выразил уверенность, что его контракт на 2021 год останется в силе. Позиции канадца в Гроу считаются более устойчивыми из-за его солидной спонсорской поддержки.

Читайте также:

Дополнительная информация: Люк Смит

Врач лечил Стролла на «Нюрбургринге» по телефону

Предыдущая новость

Врач лечил Стролла на «Нюрбургринге» по телефону
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии Билеты
Пилоты Джордж Расселл
Команды Williams
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Расселл узнает свое будущее на Гран При Португалии
Формула 1 Формула 1 / Новость

Расселл узнает свое будущее на Гран При Португалии

Магнуссен вслед за Грожаном объявил об уходе из Haas
Формула 1 Формула 1 / Новость

Магнуссен вслед за Грожаном объявил об уходе из Haas

В Red Bull намекнули на интерес Volkswagen к производству моторов для Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Red Bull намекнули на интерес Volkswagen к производству моторов для Ф1

Пилот из Казани может стать первым после Хэмилтона. Следим за выступлением Тимура Богуславского в «24 часах Спа»
GT GT / Анонс

Пилот из Казани может стать первым после Хэмилтона. Следим за выступлением Тимура Богуславского в «24 часах Спа»

Штайнер готов взять в Haas пилота «с деньгами и талантом»
Формула 1 Формула 1 / Новость

Штайнер готов взять в Haas пилота «с деньгами и талантом»

Red Bull намерилась сама строить моторы с 2022-го по 2025-й годы
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull намерилась сама строить моторы с 2022-го по 2025-й годы

«Стой на колене – может что поймешь». Боттаса обвинили в позерстве
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Стой на колене – может что поймешь». Боттаса обвинили в позерстве

Случай со Строллом подтолкнул FIA изменить протокол контроля за COVID
Формула 1 Формула 1 / Новость

Случай со Строллом подтолкнул FIA изменить протокол контроля за COVID

Самое важное:

Расселл узнает свое будущее на Гран При Португалии
Формула 1 Формула 1 / Новость

Расселл узнает свое будущее на Гран При Португалии

Врач лечил Стролла на «Нюрбургринге» по телефону
Формула 1 Формула 1 / Новость

Врач лечил Стролла на «Нюрбургринге» по телефону

Штайнер готов взять в Haas пилота «с деньгами и талантом»
Формула 1 Формула 1 / Новость

Штайнер готов взять в Haas пилота «с деньгами и талантом»

Случай со Строллом подтолкнул FIA изменить протокол контроля за COVID
Формула 1 Формула 1 / Новость

Случай со Строллом подтолкнул FIA изменить протокол контроля за COVID

Самое читаемое

1
Формула 1

Расселл узнает свое будущее на Гран При Португалии

30мин
2
Формула 1

Магнуссен вслед за Грожаном объявил об уходе из Haas

3
Формула 1

В Red Bull намекнули на интерес Volkswagen к производству моторов для Ф1

4
Формула 1

Red Bull намерилась сама строить моторы с 2022-го по 2025-й годы

5
GT

Пилот из Казани может стать первым после Хэмилтона. Следим за выступлением Тимура Богуславского в «24 часах Спа»

Самое важное:

Расселл узнает свое будущее на Гран При Португалии
Формула 1

Расселл узнает свое будущее на Гран При Португалии

Врач лечил Стролла на «Нюрбургринге» по телефону
Формула 1

Врач лечил Стролла на «Нюрбургринге» по телефону

Штайнер готов взять в Haas пилота «с деньгами и талантом»
Формула 1

Штайнер готов взять в Haas пилота «с деньгами и талантом»

Случай со Строллом подтолкнул FIA изменить протокол контроля за COVID
Формула 1

Случай со Строллом подтолкнул FIA изменить протокол контроля за COVID

Стать судьей Гран При Португалии Петрову помог Сало
Формула 1

Стать судьей Гран При Португалии Петрову помог Сало

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.