Расселл узнает свое будущее на Гран При Португалии
В свете слухов о своей замене на Серхио Переса гонщик Williams выразил уверенность, что его трехлетний контракт будет исполнен целиком
Джордж Расселл перед стартом сезона-2019 подписал с командой из Гроу трехлетнее соглашение. Однако по ходу нынешнего чемпионата у Williams сменились собственники, а потом в прессе стали все активнее циркулировать слухи, будто на место британца претендует уволенный из Racing Point Серхио Перес.
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Однако сам Расселл заверил, что не опасается за собственное будущее, а при новых владельцах оценивает шансы даже выше, чем прежде.
«У меня уже был контракт на 2021-й, когда они пришли, – отметил Джордж в четверг в Портимане, говоря о покупателях Williams из фонда Dorilton. – И для меня ничего не изменилось. Я пока не обсуждал с новыми владельцами этот вопрос, но просто потому, что не испытываю опасений.
Они будут здесь [в Португалии], потому я уверен, что мы проясним ситуацию. Но повторю еще раз: я не сомневаюсь, что в следующем году буду в пелотоне за рулем Williams».
Он добавил: «Спекуляции есть всегда. Я понимаю, как журналисты любят делать выводы на их основании. И причина возникновения слухов тоже очевидна: сейчас свободны несколько отличных пилотов, которые ведут борьбу за места: Серхио, оба гонщика Haas, Хюлькенберг...
К сожалению, спекуляций в Ф1 всегда много, а вот мест для тех, кто заслуживает здесь быть – нет».
При этом, по словам Расселла, он остается в тесном контакте с боссом Mercedes Тото Вольфом и уверен в помощи чемпионов мира, если события примут совсем негативный оборот.
«Мы общаемся каждую неделю, – объяснил он. – Я для меня большая привиллегия иметь их поддержку. Думаю, в долгосрочной перспективе у меня отличные позиции.
А если действительно дойдет до этого [увольнения из Williams], я, конечно, поговорю с ними. Но пока к этому нет решительно никаких причин».
Николя Латифи также выразил уверенность, что его контракт на 2021 год останется в силе. Позиции канадца в Гроу считаются более устойчивыми из-за его солидной спонсорской поддержки.
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Дополнительная информация: Люк Смит
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии Билеты
|Пилоты
|Джордж Расселл
|Команды
|Williams
|Автор
|Александр Кабановский