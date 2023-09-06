Расселл увидел вину AlphaTauri в неудачах де Вриса
По мнению пилота Mercedes, команда сама не лучшим образом работала с голландским дебютантом, что повлияло на его выступления
История Ника де Вриса в Формуле 1 началась с блистательного выступления в прошлогодней Монце за рулем Williams, но закончилось все печально: пилот подписал контракт с AlphaTauri, но не сумел проявить себя в сезоне-2023 и был отчислен после десяти Гран При.
Джордж Расселл боролся с де Врисом на трассах Формулы 2, а потом два гонщика пересекались в рамках молодежной программы Mercedes. По мнению британца, история с Ником могла бы сложиться иначе, если бы команда из Фаэнцы избрала в работе с ним иной подход.
«Честно говоря, я не ожидал, что такое вообще может произойти в команде Ф1, – сказал Джордж репортерам в Монце. – Всем известно, какие методы использует Red Bull, и мы должны уважать их.
Не могу сказать, что пристально следил за выступлениями Ника, но я читал новости и видел высказывания [гоночного консультанта] Хельмута Марко. В их команду сложно приходить, так как там ты никогда не можешь чувствовать себя в безопасности.
Они точно не помогают пилотам обрести уверенность в себе. А на старте сезона Нику дали понять, что он должен стать в AlphaTauri лидером, хотя сам является новичком
Нет никакой разницы, что тебе 27 или 28 лет. У него не было опыта выступлений, а в этом случае очень сложно быть лидером. Тем более, когда напарник [Юки Цунода] в действительности провел больше гонок.
Так что ситуация де Вриса изначально была невыгодной. Мне очень жаль его. Он совершенно точно соответствует уровню Формулы 1. Но просто не получил того шанса, которого заслуживал».
В 2023 году голландец и разу не вышел в финал квалификации Гран При, а его лучшим результатом стало 12-е место на финише в Монако.
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Ник де Врис, AlphaTauri AT04
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
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