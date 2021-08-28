Два первых сегмента пилоты провели на промежуточных шинах, но перед стартом третьего условия заметно осложнились: из-за сильного дождя асфальт оказался залит водой, и Ландо Норрис, до того дважды ставший быстрейшим, не удержал машину в Красной воде. Заезды остановили красными флагами – и возобновили только спустя 45 минут.

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Быстрейшим в итоге стал Макс Ферстаппен, однако главным героем субботы однозначно следует назвать Джорджа Расселла. Британец с самого начала ехал очень быстро на промежуточных шинах – и в итоге завоевал право стартовать на Williams с первого ряда.

В последний раз так высоко на решетке пилот команды из Гроу был на Гран При Италии 2017 года – тогда тоже шел дождь, под которым блеснул Лэнс Стролл.

Второй ряд решетки займут Льюис Хэмилтон – он уступил молодому соотечественнику 0,013 секунды – и добившийся лучшего результата в сезоне Даниэль Риккардо.

Показавший восьмую скорость Валттери Боттас, как и ставший только 15-м Лэнс Стролл, потеряет пять позиций из-за штрафа за аварию на старте прошлой гонки в Венгрии.

Оба пилота Ferrari выбыли из борьбы уже во втором сегменте, причем Карлос Сайнс уступил по скорости даже Николя Латифи из Williams, который показал лучший в карьере 12-й квалификационный результат.

Вместе с ними не прошли в финал Фернандо Алонсо и Лжнс Стролл, причем канадец из-за просчета команды просто не успел начать быстрый круг до истечения времени, чем остался очень недоволен.

Никита Мазепин показал в квалификации 20-е время, уступив секунду своему партнеру по Haas Мику Шумахеру – между двумя партнерами по команде в протоколе оказался победитель четырех гонок в Спа Кими Райкконен.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации Гран При Бельгии.

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Результаты квалификации Гран При Бельгии