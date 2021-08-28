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Формула 1 / Гран При Бельгии Отчет о квалификации

Расселл уступил лишь Ферстаппену в споре за поул в Спа

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, Ответственный редактор

Начало сессии пришлось задержать из-за скверной погоды, а затем авария Ландо Норриса в повороте Красная вода привела к долгой паузе

Расселл уступил лишь Ферстаппену в споре за поул в Спа

Два первых сегмента пилоты провели на промежуточных шинах, но перед стартом третьего условия заметно осложнились: из-за сильного дождя асфальт оказался залит водой, и Ландо Норрис, до того дважды ставший быстрейшим, не удержал машину в Красной воде. Заезды остановили красными флагами – и возобновили только спустя 45 минут. 

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Быстрейшим в итоге стал Макс Ферстаппен, однако главным героем субботы однозначно следует назвать Джорджа Расселла. Британец с самого начала ехал очень быстро на промежуточных шинах – и в итоге завоевал право стартовать на Williams с первого ряда.

В последний раз так высоко на решетке пилот команды из Гроу был на Гран При Италии 2017 года – тогда тоже шел дождь, под которым блеснул Лэнс Стролл.

Второй ряд решетки займут Льюис Хэмилтон – он уступил молодому соотечественнику 0,013 секунды – и добившийся лучшего результата в сезоне Даниэль Риккардо.

Показавший восьмую скорость Валттери Боттас, как и ставший только 15-м Лэнс Стролл, потеряет пять позиций из-за штрафа за аварию на старте прошлой гонки в Венгрии.

Оба пилота Ferrari выбыли из борьбы уже во втором сегменте, причем Карлос Сайнс уступил по скорости даже Николя Латифи из Williams, который показал лучший в карьере 12-й квалификационный результат.

Вместе с ними не прошли в финал Фернандо Алонсо и Лжнс Стролл, причем канадец из-за просчета команды просто не успел начать быстрый круг до истечения времени, чем остался очень недоволен. 

Никита Мазепин показал в квалификации 20-е время, уступив секунду своему партнеру по Haas Мику Шумахеру – между двумя партнерами по команде в протоколе оказался победитель четырех гонок в Спа Кими Райкконен.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации Гран При Бельгии.

Новость дополняется

Результаты квалификации Гран При Бельгии 

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1'59.765  
2 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 2'00.086 0.321
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 2'00.099 0.334
4 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 2'00.864 1.099
5 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 2'00.935 1.170
6 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 2'01.164 1.399
7 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 2'02.112 2.347
8 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 2'02.502 2.737
9 France Эстебан Окон Alpine Renault 2'03.513 3.748
10 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes    
11 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'57.721  
12 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'58.056  
13 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'58.137  
14 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'58.205  
15 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'58.231  
16 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 2'02.306 2.541
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 2'02.413 2.648
18 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 2'03.973 4.208
19 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 2'04.452 4.687
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 2'04.939 5.174
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