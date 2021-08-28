Расселл уступил лишь Ферстаппену в споре за поул в Спа
Начало сессии пришлось задержать из-за скверной погоды, а затем авария Ландо Норриса в повороте Красная вода привела к долгой паузе
Два первых сегмента пилоты провели на промежуточных шинах, но перед стартом третьего условия заметно осложнились: из-за сильного дождя асфальт оказался залит водой, и Ландо Норрис, до того дважды ставший быстрейшим, не удержал машину в Красной воде. Заезды остановили красными флагами – и возобновили только спустя 45 минут.
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Быстрейшим в итоге стал Макс Ферстаппен, однако главным героем субботы однозначно следует назвать Джорджа Расселла. Британец с самого начала ехал очень быстро на промежуточных шинах – и в итоге завоевал право стартовать на Williams с первого ряда.
В последний раз так высоко на решетке пилот команды из Гроу был на Гран При Италии 2017 года – тогда тоже шел дождь, под которым блеснул Лэнс Стролл.
Второй ряд решетки займут Льюис Хэмилтон – он уступил молодому соотечественнику 0,013 секунды – и добившийся лучшего результата в сезоне Даниэль Риккардо.
Показавший восьмую скорость Валттери Боттас, как и ставший только 15-м Лэнс Стролл, потеряет пять позиций из-за штрафа за аварию на старте прошлой гонки в Венгрии.
Оба пилота Ferrari выбыли из борьбы уже во втором сегменте, причем Карлос Сайнс уступил по скорости даже Николя Латифи из Williams, который показал лучший в карьере 12-й квалификационный результат.
Вместе с ними не прошли в финал Фернандо Алонсо и Лжнс Стролл, причем канадец из-за просчета команды просто не успел начать быстрый круг до истечения времени, чем остался очень недоволен.
Никита Мазепин показал в квалификации 20-е время, уступив секунду своему партнеру по Haas Мику Шумахеру – между двумя партнерами по команде в протоколе оказался победитель четырех гонок в Спа Кими Райкконен.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации Гран При Бельгии.
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Результаты квалификации Гран При Бельгии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|1'59.765
|2
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|2'00.086
|0.321
|3
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|2'00.099
|0.334
|4
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|2'00.864
|1.099
|5
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|2'00.935
|1.170
|6
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|2'01.164
|1.399
|7
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|2'02.112
|2.347
|8
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|2'02.502
|2.737
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|2'03.513
|3.748
|10
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|11
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'57.721
|12
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'58.056
|13
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'58.137
|14
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1'58.205
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'58.231
|16
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|2'02.306
|2.541
|17
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|2'02.413
|2.648
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|2'03.973
|4.208
|19
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|2'04.452
|4.687
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|2'04.939
|5.174
|Полные результаты
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