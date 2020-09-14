Расселл упустил очки в Муджелло и призвал к смене правил

Джордж Расселл шел в первой десятке и имел шансы принести Williams первые очки в 2020 году, когда Гран При Тосканы был остановлен красным флагом. На рестарте Расселл потерял несколько позиций и в итоге остался 11-м.

После финиша британец отметил, что должен был пройти Шарля Леклера, если бы тому под красным флагом не сменили старые шины.

«Самый важный момент это смена шин, – сказал Расселл. – Парни получили право свободно менять покрышки. У нас была хорошая стратегия, отличный расклад по шинам, и тут внезапно люди просто заезжают в боксы и ставят себе какую хотят резину. Просто получают бесплатный пит-стоп.

Я был впереди Леклера, но он не заехал в боксы [под сейфти-каром], а потом ему повезло с красным флагом. Он оказался впереди меня и на свежих шинах. Фактически, я уступил ему позицию под красным флагом».

Расселл также выражал недовольство тем, что отстававшим на круг Кими Райкконену и Ромену Грожану позволили раньше выехать из боксов, чтобы вернуться в один круг с остальными. Финн и француз за счет этого прогрели резину и обошли Расселла на старте. Грожана пилот Williams смог обогнать обратно, а вот Райкконен стал в гонке девятым.

«Если они собираются еще устраивать такие гонки, то им стоит отработать пару правил, – сказал Расселл. – Нельзя позволять просто так менять шины, это же часть гонки. Ты должен оставаться на той же резине [на которой был перед красным флагом]. Люди строят стратегию для нормальной гонки, а не для красного флага».