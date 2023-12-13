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Расселл указал на странную особенность в их противостоянии с Хэмилтоном

По словам Джорджа, ни на одном этапе прошедшего сезона не было такого, чтобы их с напарником машины ехали бы одинаково быстро

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Внутрикомандная борьба в Mercedes была в нынешнем сезоне одной из самых упорных в пелотоне Ф1. По итогам 22 квалификаций в сражении Джорджа Расселла с Льюисом Хэмилтоном было зафиксировано равенство: 11-11. 

Если складывать времена круга, то получится, что в среднем семикратный чемпион был всего на 0,017 секунды быстрее напарника.

Несмотря на такое равенство сил, Расселл рассказал об удивительной особенности, которую в команде отметили по ходу чемпионата. 

«Это обстоятельство определенно привлекло наше внимание, – рассказал он репортерам в Абу-Даби. – Я не думаю, чтобы хоть на одном этапе по ходу сезона мы с Льюисом были одинаково быстры. 

Да, счет в квалификациях за два последних года у нас практически равных. Но то один из нас быстрее на шесть десятых, то другой. И нам непременно надо разобраться, почему так получается».

Он продолжил: «Возможно, дело в том, что гонщик, который по ходу уик-энда оказывается в догоняющих, всегда пробует прибавить. Иногда это получается, но порой выходит так, что вместо этого отставание только растет. 

Я и сам попробую понять, почему так выходит, и с командой мы тоже будем работать над этим».

Mercedes завершила сезон Ф1 на второй позиции, при этом ни одному из пилотов не удалось одержать победу в Гран При. Хэмилтон стал в общем зачете третьим с 234 очками, Расселл остался восьмым со 175.

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Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

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