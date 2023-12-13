Расселл указал на странную особенность в их противостоянии с Хэмилтоном
По словам Джорджа, ни на одном этапе прошедшего сезона не было такого, чтобы их с напарником машины ехали бы одинаково быстро
Внутрикомандная борьба в Mercedes была в нынешнем сезоне одной из самых упорных в пелотоне Ф1. По итогам 22 квалификаций в сражении Джорджа Расселла с Льюисом Хэмилтоном было зафиксировано равенство: 11-11.
Если складывать времена круга, то получится, что в среднем семикратный чемпион был всего на 0,017 секунды быстрее напарника.
Несмотря на такое равенство сил, Расселл рассказал об удивительной особенности, которую в команде отметили по ходу чемпионата.
«Это обстоятельство определенно привлекло наше внимание, – рассказал он репортерам в Абу-Даби. – Я не думаю, чтобы хоть на одном этапе по ходу сезона мы с Льюисом были одинаково быстры.
Да, счет в квалификациях за два последних года у нас практически равных. Но то один из нас быстрее на шесть десятых, то другой. И нам непременно надо разобраться, почему так получается».
Он продолжил: «Возможно, дело в том, что гонщик, который по ходу уик-энда оказывается в догоняющих, всегда пробует прибавить. Иногда это получается, но порой выходит так, что вместо этого отставание только растет.
Я и сам попробую понять, почему так выходит, и с командой мы тоже будем работать над этим».
Mercedes завершила сезон Ф1 на второй позиции, при этом ни одному из пилотов не удалось одержать победу в Гран При. Хэмилтон стал в общем зачете третьим с 234 очками, Расселл остался восьмым со 175.
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14
Самое важное:
Почему Ferrari не догонит Red Bull в 2024-м? Экс-глава команды Ф1 объяснил
Почему Ferrari не догонит Red Bull в 2024-м? Экс-глава команды Ф1 объяснил Почему Ferrari не догонит Red Bull в 2024-м? Экс-глава команды Ф1 объяснил
Расселл указал на странную особенность в их противостоянии с Хэмилтоном
Расселл указал на странную особенность в их противостоянии с Хэмилтоном Расселл указал на странную особенность в их противостоянии с Хэмилтоном
«Я тоже делал ужасные ошибки». Босс Williams объяснил, почему оставили Сарджента
«Я тоже делал ужасные ошибки». Босс Williams объяснил, почему оставили Сарджента «Я тоже делал ужасные ошибки». Босс Williams объяснил, почему оставили Сарджента
Инсайд: стали известны конструктивные решения Ferrari 2024 года
Инсайд: стали известны конструктивные решения Ferrari 2024 года Инсайд: стали известны конструктивные решения Ferrari 2024 года
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.