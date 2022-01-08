Расселл: У половины команд Ф1 есть шанс на титул в 2022 году

С 2014 года в Формуле 1 доминировала команда Mercedes, и только в минувшем сезоне Red Bull смогли навязать им борьбу и поделить титулы в командном и личном зачетах. Однако в следующем году в чемпионате меняется регламент, а значит все команды с сильными техническими возможностями получат шанс побороться за лидерство, считает Джордж Расселл. По его мнению, таковых насчитывается минимум 5 из 10.

«У Ferrari был очень сложный период, и очевидно, что они очень проголодались до побед и постараются использовать смену регламента, – цитирует Расселла официальный сайт Формулы 1. – То же можно сказать и про McLaren. У этих команд отличные базы, все необходимое оборудование, отличные инженеры. Так что от них следует ждать возвращения в число лидеров.

Я правда считаю, что есть пять команд, от которых можно ожидать прорыва в следующем сезоне. Мне кажется все решит скорость прогресса каждой из них по ходу года. Не так важно, у кого будет быстрейшие машины на тестах или на первом Гран При. Важнее суметь правильно понять недостатки своих болидов, чтобы скорее их исправить. В этом смысле я от всех команд жду существенного наращивания скорости к концу года».

Схожее с Расселлом мнение высказал и глава McLaren Racing Зак Браун.

«Очень удивлюсь, если мы увидим скучный сезон с доминированием одной команды, – говорил Браун еще в конце 2021 года. – Вместо этого мы увидим, как кто-то выиграл от новых правил, кто-то проиграл, а чьи-то результаты станут большим сюрпризом.

На что я надеюсь, так это на то, что за победу в чемпионате станут бороться пилоты трех-четырех разных команд».