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В Баку команда Mercedes повторила лучший результат в сезоне, ее пилоты финишировали третьим и четвертым. Но спустя неделю, когда участники Формулы 1 перебрались в Монреаль, стало ясно, что борьбу за звание главных преследователей Red Bull и Ferrari предстоит начинать заново.

По итогам пятницы лучшим представителем действующих чемпионов стал Джордж Расселл, показавший седьмую скорость.

«Здесь здорово пилотировать. Трасса старой школы, очень сложная, кочковатая за поребриками, – сказал британец репортерам. – И мы пока не там, где рассчитывали быть. Отставание от двух топ-команд слишком велико, а Фернандо [Алонсо] и Себастьян [Феттель] очень быстры здесь».

Говоря о том, можно ли ожидать роста скорости в сравнении с соперниками к субботе, Джордж добавил: «Думаю, во второй тренировке у нас с Льюисом возникла такая разница в настройках, какой никогда не было прежде по ходу сезона. Мы избрали два прямо противоположных пути.

И в итоге, надеюсь, получится отыскать золотую середину между ними. Нам важно квалифицироваться впереди всех середняков пелотона. В гонке машина, полагаю, является третьей по силе, но если плохо провести квалификацию, рассчитывать на результат будет сложно».

На вопрос о физической нагрузке от болтанки на длинных канадских прямых Джордж заметил: «Кочек много, говоря откровенно. А наши машины довольно жестоки. В Баку мы страдали от сочетания "козления", ударов об асфальт и жесткости шасси. Здесь тоже чувствуются эти факторы, как и в Монако. Мы пробуем с этим справиться».

Льюис Хэмилтон по итогам пятницы стал 13-м, проиграв напарнику 0,45 секунды.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл