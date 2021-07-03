Расселл связал свой успех с коротким кругом в Шпильберге

Квалификация Гран При Австрии принесла Джорджу Расселлу первую возможность стартовать за рулем болида Williams из первой десятки. Публика расценила результат британца как большой успех – однако сам пилот после окончания заездов заявил, что попадание в число 10-ти лучших не было целью, за которую команда была готова бороться любыми средствами.

«Попасть в третий сегмент – это само по себе здорово, но сделать это на шинах Medium – очень сильно. Перед началом второго сегмента мы достаточно долго обсуждали, какие из шин поставить сначала, какие потом... У нас не было желания оказаться в первой десятке на резине Soft. Ведь если на этих шинах стартовать, гонка станет катастрофой.

Так что, мы в прекрасном положении, имея перед собой пилотов AlphaTauri на Soft, а непосредственно за мной – Стролла, который тоже на Soft. Может показаться, что эти две команды знают кое-что об этих шинах, чего не знаем мы! Но, надеюсь, у них нет никаких секретов. В итоге нам доступны разные варианты по стратегии, у нас все получилось – и, думаю, в последний раз я был настолько возбужден, когда выиграл свою последнюю гонку».

Неделе раньше в квалификации Гран При Штирии, который тоже проходил на трассе в Шпильберге, Расселл уже был весьма близок к попаданию в третий сегмент. И само собой, журналисты попытались выяснить, с чем связана столь хорошая форма Williams на австрийских этапах чемпионата.

«Круг здесь короткий – и если допущена ошибка, часто не остается времени, чтобы компенсировать потерянное. Видимо, сказывается то, что мы выгрызаем из машины все до последней миллисекунды и делаем меньше ошибок, чем конкуренты. Ну, и сегодня в нужный момент все сложилось – круг был по-настоящему сильный.

Я склонен думать, что эта удачная серия продлится – хотя, может быть, я преувеличиваю наш прогресс. Определенно на двух последних трассах мы почувствовали себя лучше. Давайте дождемся Сильверстоуна и особенно Будапешта – в Венгрии, думаю, мы вновь будем сильны. Если говорить о причинах, то недавно мы немного изменили направление работы с машиной – но я не уверен, что именно это сделало нас быстрее».