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Формула 1 / Гран При Японии Новость

Расселл: Сузука обнажила слабые места нашей машины

Недостаток скорости на прямых сыграл в квалификации Гран При Японии против Джорджа и его напарника Льюиса Хэмилтона

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Соавтор:
Адам Купер
Расселл: Сузука обнажила слабые места нашей машины
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Пилоты Mercedes стали сильнейшими по итогам дождевой пятницы в Японии, но когда к субботе асфальт высох, конкурентоспособность серебристых W13 ощутимо упала. 

В квалификации Льюис Хэмилтон показал шестую скорость, уступив поулу Макса Ферстаппена практически секунду, Джордж Расселл и вовсе остался восьмым. В команде, которая проводит этот уик-энд без своего главы Тото Вольфа, решили сделать ставку на конфигурацию с более высоким уровнем прижимной силы. 

Если гонка пройдет под дождем (прогноз пока не позволяет говорить, когда именно он начнется, перед стартом или сразу после финиша), то Mercedes сможет извлечь выгоду из своего выбора. Но в квалификации машина оказалась недостаточно быстрой на прямых. 

«Мы знаем, что в этом сезоне она не слишком эффективна из-за большого лобового сопротивления, – признал Расселл на медиа-сессии. – На этой трассе нужно много прижима, но также здесь много длинных прямых. 

Обычно там, где требуется высокий уровень прижимной силы, прямых мало. Но здесь мы теряем на них слишком много. Полагаю, по отношению к Red Bull это где-то семь-восемь десятых. "Сузука" обнажила наши слабые места». 

В субботу Mercedes уступила не только фаворитам из Red Bull и Ferrari, но и прямым конкурентам из Alpine.

«Мы и не ожидали, что сможем претендовать на поул, – признал Расселл. – Теперь мы уже усвоили, что это возможно только на особенных трассах. Но также никто не ожидал такого отставания от лидеров и проигрыша Alpine. 

Впрочем, такое случилось в нынешнем сезоне не впервые. Сложные субботы уже стали для нас постоянной темой». 

Технический директор команды Майк Эллиотт добавил: «Нас несколько разочаровала собственная форма. Но было ясно, что это не самая подходящая нам трасса. 

Это следовало из выбранного нами уровня прижимной силы в сравнении с тем, какой выбор сделали соперники. Это часть нашей концепции, и зимой надо будет заняться этим в преддверии нового сезона».

Льюис Хэмилтон, в свою очередь, отметил, что "машина производит хорошее впечатление».

«Red Bull здесь быстрее на прямых без DRS, чем мы с использованием этой системы, – сказал он. – Но зато мы быстрее в поворотах. 

Дождь всегда дает дополнительные возможности. А вот в сухих условиях, как мне кажется, гонка получится не самой захватывающей. По меньшей мере для нас».

Пилоты Mercedes не отдали соперникам ни одной победы с Сузуке с 2014 года, когда Формула 1 перешла на гибридные турбомоторы.

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