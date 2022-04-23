Расселл стал лучшим в сухой тренировке Гран При Эмилии-Романьи
В субботу утром расстановка сил оказалась совсем не такой, как в квалификации – быстрейшим стал пилот Mercedes, опередивший Серхио Переса и Шарля Леклера
Спринтерский формат уик-энда запрещает изменение настроек после пятничной квалификации – не считая нескольких базовых аэродинамических элементов. Потому часовая сессия в субботу утром традиционно была посвящена подготовке к предстоящей короткой гонке.
Команды впервые с начала уик-энда получили возможность поработать со сликами и использовали все три состава разной жесткости. Спустя полчаса после старта заездов быстрейшим был Серхио Перес (1:19.815), но затем пилота Red Bull обошел Джордж Расселл.
В отличие от пятницы, на этот раз скорость Mercedes была весьма конкурентоспособной, и результат британца – 1:19.457 – остался лучшим до клетчатого флага. Форму команды подтвердил и Льюис Хэмилтон, который завершил тренировку четвертым.
Перес пробовал вернуть себе первую строчку, но остался в 0,081 секунды от лидера (при этом он использовал более жесткие шины Medium), а третье время показал лидер сезона Шарль Леклер. Ferrari посвятила первую половину сессии работе на длинных сериях кругов, и гонщики команды поначалу не входили даже в десятку быстрейших, но затем оба ускорились.
Карлос Сайнс на востановленной после аварии F1-75 показал шестую скорость на Medium, уступив меньше одной десятой соотечественнику Фернандо Алонсо из Alpine.
Сразу трем пилотам пришлось провести квалификацию в боксах: на McLaren Даниэля Риккардо возникли проблемы с мотором, а его напарника Ландо Норриса, проехавшего всего пару кругов, подвели тормоза. Также не выезжал на трассу Валттери Боттас, но Alfa Romeo не уточнила причину проблем. Возможно, они связаны и остановкой финна в квалификации, когда на его машине отказала выхлопная система.
Победитель квалификации Макс Ферстаппен стал седьмым (также на Medium), а еще один герой пятницы Кевин Магнуссен остался только 12-м. Зато оба пилота AlphaTauri, накануне выбывшие в первом сегменте, на этот раз поднялись в десятку.
Примечательно, что в топ-14, уместившуюся в 1,7 секунды, вошли представители всех команд чемпионата.
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Результаты второй тренировки Гран При Эмилии-Романьи
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|32
|1'19.457
|2
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|33
|1'19.538
|0.081
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|35
|1'19.740
|0.283
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|34
|1'19.992
|0.535
|5
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|29
|1'20.174
|0.717
|6
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|31
|1'20.258
|0.801
|7
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|36
|1'20.371
|0.914
|8
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|35
|1'20.381
|0.924
|9
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|37
|1'20.439
|0.982
|10
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|32
|1'20.498
|1.041
|11
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|34
|1'20.591
|1.134
|12
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|30
|1'20.740
|1.283
|13
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|29
|1'20.977
|1.520
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|38
|1'21.149
|1.692
|15
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|38
|1'21.155
|1.698
|16
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|30
|1'21.179
|1.722
|17
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|31
|1'21.263
|1.806
|18
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|6
|1'23.821
|4.364
|Полные результаты
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