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Спринтерский формат уик-энда запрещает изменение настроек после пятничной квалификации – не считая нескольких базовых аэродинамических элементов. Потому часовая сессия в субботу утром традиционно была посвящена подготовке к предстоящей короткой гонке.

Команды впервые с начала уик-энда получили возможность поработать со сликами и использовали все три состава разной жесткости. Спустя полчаса после старта заездов быстрейшим был Серхио Перес (1:19.815), но затем пилота Red Bull обошел Джордж Расселл.

В отличие от пятницы, на этот раз скорость Mercedes была весьма конкурентоспособной, и результат британца – 1:19.457 – остался лучшим до клетчатого флага. Форму команды подтвердил и Льюис Хэмилтон, который завершил тренировку четвертым.

Перес пробовал вернуть себе первую строчку, но остался в 0,081 секунды от лидера (при этом он использовал более жесткие шины Medium), а третье время показал лидер сезона Шарль Леклер. Ferrari посвятила первую половину сессии работе на длинных сериях кругов, и гонщики команды поначалу не входили даже в десятку быстрейших, но затем оба ускорились.

Карлос Сайнс на востановленной после аварии F1-75 показал шестую скорость на Medium, уступив меньше одной десятой соотечественнику Фернандо Алонсо из Alpine.

Сразу трем пилотам пришлось провести квалификацию в боксах: на McLaren Даниэля Риккардо возникли проблемы с мотором, а его напарника Ландо Норриса, проехавшего всего пару кругов, подвели тормоза. Также не выезжал на трассу Валттери Боттас, но Alfa Romeo не уточнила причину проблем. Возможно, они связаны и остановкой финна в квалификации, когда на его машине отказала выхлопная система.

Победитель квалификации Макс Ферстаппен стал седьмым (также на Medium), а еще один герой пятницы Кевин Магнуссен остался только 12-м. Зато оба пилота AlphaTauri, накануне выбывшие в первом сегменте, на этот раз поднялись в десятку.

Примечательно, что в топ-14, уместившуюся в 1,7 секунды, вошли представители всех команд чемпионата.

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