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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Отчет о тренировке

Расселл стал лучшим в сухой тренировке Гран При Эмилии-Романьи

В субботу утром расстановка сил оказалась совсем не такой, как в квалификации – быстрейшим стал пилот Mercedes, опередивший Серхио Переса и Шарля Леклера

Александр Кабановский
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Расселл стал лучшим в сухой тренировке Гран При Эмилии-Романьи
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Спринтерский формат уик-энда запрещает изменение настроек после пятничной квалификации – не считая нескольких базовых аэродинамических элементов. Потому часовая сессия в субботу утром традиционно была посвящена подготовке к предстоящей короткой гонке. 

Команды впервые с начала уик-энда получили возможность поработать со сликами и использовали все три состава разной жесткости. Спустя полчаса после старта заездов быстрейшим был Серхио Перес (1:19.815), но затем пилота Red Bull обошел Джордж Расселл. 

В отличие от пятницы, на этот раз скорость Mercedes была весьма конкурентоспособной, и результат британца – 1:19.457 – остался лучшим до клетчатого флага. Форму команды подтвердил и Льюис Хэмилтон, который завершил тренировку четвертым. 

Перес пробовал вернуть себе первую строчку, но остался в 0,081 секунды от лидера (при этом он использовал более жесткие шины Medium), а третье время показал лидер сезона Шарль Леклер. Ferrari посвятила первую половину сессии работе на длинных сериях кругов, и гонщики команды поначалу не входили даже в десятку быстрейших, но затем оба ускорились. 

Карлос Сайнс на востановленной после аварии F1-75 показал шестую скорость на Medium, уступив меньше одной десятой соотечественнику Фернандо Алонсо из Alpine.

Сразу трем пилотам пришлось провести квалификацию в боксах: на McLaren Даниэля Риккардо возникли проблемы с мотором, а его напарника Ландо Норриса, проехавшего всего пару кругов, подвели тормоза. Также не выезжал на трассу Валттери Боттас, но Alfa Romeo не уточнила причину проблем. Возможно, они связаны и остановкой финна в квалификации, когда на его машине отказала выхлопная система. 

Победитель квалификации Макс Ферстаппен стал седьмым (также на Medium), а еще один герой пятницы Кевин Магнуссен остался только 12-м. Зато оба пилота AlphaTauri, накануне выбывшие в первом сегменте, на этот раз поднялись в десятку.

Примечательно, что в топ-14, уместившуюся в 1,7 секунды, вошли представители всех команд чемпионата. 

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Результаты второй тренировки Гран При Эмилии-Романьи 

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 32 1'19.457  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 33 1'19.538 0.081
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 35 1'19.740 0.283
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 34 1'19.992 0.535
5 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 29 1'20.174 0.717
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 31 1'20.258 0.801
7 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 36 1'20.371 0.914
8 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 35 1'20.381 0.924
9 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 37 1'20.439 0.982
10 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 32 1'20.498 1.041
11 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 34 1'20.591 1.134
12 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 30 1'20.740 1.283
13 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 29 1'20.977 1.520
14 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 38 1'21.149 1.692
15 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 38 1'21.155 1.698
16 France Эстебан Окон Alpine Renault 30 1'21.179 1.722
17 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 31 1'21.263 1.806
18 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 6 1'23.821 4.364
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