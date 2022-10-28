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Формула 1 / Гран При Мексики Отчет о тренировке

Расселл стал лучшим в «шинной» тренировке, Леклер разбил машину

По ходу полуторачасовой сессии 16 гонщиков работали с прототипами сликов 2023 года – быстрейшими же стали те, кто ездил на обычной резине

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Расселл стал лучшим в «шинной» тренировке, Леклер разбил машину
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Как и неделей раньше в Остине, вторую пятничную тренировку мексиканского Гран При команды посвятили работе в интересах Pirelli. Использовать обычные шины могли только те пилоты, кто не садился за руль с утра, уступив кокпит юниорам. 

Одним из этой четверки стал Джордж Расселл, который и показал на составе Soft (C4) время 1:19.970, которое стало новым рекордом уик-энда. 

Юки Цунода из AlphaTauri стал вторым, а Эстебан Окон из Alpine – третьим. Последний из тех, кто только в этой сессии смог выехать на трассу – Алекс Элбон из Williams – остался только 13-м. 

Все остальные работали по программе Pirelli, включавший быстрые попытки и длинные серии кругов. По словам гоночного босса миланцев Марио Изолы, все прототипы 2023 года имели одинаковую силовую структуру, но разные составы резмновой смеси – при этом более мягкие, чем в Остине. 

Кроме того, после жалоб пилотов температуру в «грелках» повысили с 50 до 70 градусов, но использовать их можно было не три часа, как в этом сезоне, а только два. 

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В остальном «правила игры» остались прежними: команды не знали, с какими именно составами работают, и не могли менять настройки между выездами на трассу. Протяженность сессии увеличили до 90 минут.

Быстрейшим на прототипах стал Льюис Хэмилтон (+1,539), а автором первой аварии на резине 2023 года – Шарль Леклер, который спустя 33 минуты после начала заездов потерял управление в седьмом повороте и врезался в барьер задней частью, серьезно повредив машину.

Заезды возобновились через 20 минут, однако их пришлось вторично прервать красными флагами, которые на последних минутах понадобились вновь, когда из-за отказа гидравлики на стадионе остановил свою Alfa Romeo Гуаньюй Чжоу.

Кевин Магнуссен смог не сразу приступить к программе, так как на его машине меняли двигатель после утреннего отказа. Из-за этого команда Haas отказалась от возможности использовать шины 2022 года, хотя датчанин и не участвовал в первой тренировке, уступив место Пьетро Фиттипальди.

Результаты второй тренировки Гран При США

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 32 1'19.970  
2 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 30 1'20.798 0.828
3 France Эстебан Окон Alpine Renault 31 1'21.177 1.207
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 32 1'21.509 1.539
5 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 34 1'21.579 1.609
6 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 34 1'21.588 1.618
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 13 1'21.618 1.648
8 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 34 1'21.693 1.723
9 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 36 1'21.993 2.023
10 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 36 1'22.104 2.134
11 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 31 1'22.337 2.367
12 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 32 1'22.371 2.401
13 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 24 1'22.447 2.477
14 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 31 1'22.738 2.768
15 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 27 1'22.763 2.793
16 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 23 1'22.840 2.870
17 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 31 1'22.879 2.909
18 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 21 1'23.316 3.346
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 34 1'23.320 3.350
20 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 34 1'23.369 3.399
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