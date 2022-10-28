Расселл стал лучшим в «шинной» тренировке, Леклер разбил машину
По ходу полуторачасовой сессии 16 гонщиков работали с прототипами сликов 2023 года – быстрейшими же стали те, кто ездил на обычной резине
Как и неделей раньше в Остине, вторую пятничную тренировку мексиканского Гран При команды посвятили работе в интересах Pirelli. Использовать обычные шины могли только те пилоты, кто не садился за руль с утра, уступив кокпит юниорам.
Одним из этой четверки стал Джордж Расселл, который и показал на составе Soft (C4) время 1:19.970, которое стало новым рекордом уик-энда.
Юки Цунода из AlphaTauri стал вторым, а Эстебан Окон из Alpine – третьим. Последний из тех, кто только в этой сессии смог выехать на трассу – Алекс Элбон из Williams – остался только 13-м.
Все остальные работали по программе Pirelli, включавший быстрые попытки и длинные серии кругов. По словам гоночного босса миланцев Марио Изолы, все прототипы 2023 года имели одинаковую силовую структуру, но разные составы резмновой смеси – при этом более мягкие, чем в Остине.
Кроме того, после жалоб пилотов температуру в «грелках» повысили с 50 до 70 градусов, но использовать их можно было не три часа, как в этом сезоне, а только два.
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В остальном «правила игры» остались прежними: команды не знали, с какими именно составами работают, и не могли менять настройки между выездами на трассу. Протяженность сессии увеличили до 90 минут.
Быстрейшим на прототипах стал Льюис Хэмилтон (+1,539), а автором первой аварии на резине 2023 года – Шарль Леклер, который спустя 33 минуты после начала заездов потерял управление в седьмом повороте и врезался в барьер задней частью, серьезно повредив машину.
Заезды возобновились через 20 минут, однако их пришлось вторично прервать красными флагами, которые на последних минутах понадобились вновь, когда из-за отказа гидравлики на стадионе остановил свою Alfa Romeo Гуаньюй Чжоу.
Кевин Магнуссен смог не сразу приступить к программе, так как на его машине меняли двигатель после утреннего отказа. Из-за этого команда Haas отказалась от возможности использовать шины 2022 года, хотя датчанин и не участвовал в первой тренировке, уступив место Пьетро Фиттипальди.
Результаты второй тренировки Гран При США
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|32
|1'19.970
|2
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|30
|1'20.798
|0.828
|3
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|31
|1'21.177
|1.207
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|32
|1'21.509
|1.539
|5
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|34
|1'21.579
|1.609
|6
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|34
|1'21.588
|1.618
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|13
|1'21.618
|1.648
|8
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|34
|1'21.693
|1.723
|9
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|36
|1'21.993
|2.023
|10
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|36
|1'22.104
|2.134
|11
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|31
|1'22.337
|2.367
|12
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|32
|1'22.371
|2.401
|13
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|24
|1'22.447
|2.477
|14
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|31
|1'22.738
|2.768
|15
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|27
|1'22.763
|2.793
|16
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|23
|1'22.840
|2.870
|17
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|31
|1'22.879
|2.909
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|21
|1'23.316
|3.346
|19
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|34
|1'23.320
|3.350
|20
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|34
|1'23.369
|3.399
|Полные результаты
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