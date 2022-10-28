Расселл стал лучшим в «шинной» тренировке, Леклер разбил машину

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Как и неделей раньше в Остине, вторую пятничную тренировку мексиканского Гран При команды посвятили работе в интересах Pirelli. Использовать обычные шины могли только те пилоты, кто не садился за руль с утра, уступив кокпит юниорам.

Одним из этой четверки стал Джордж Расселл, который и показал на составе Soft (C4) время 1:19.970, которое стало новым рекордом уик-энда.

Юки Цунода из AlphaTauri стал вторым, а Эстебан Окон из Alpine – третьим. Последний из тех, кто только в этой сессии смог выехать на трассу – Алекс Элбон из Williams – остался только 13-м.

Все остальные работали по программе Pirelli, включавший быстрые попытки и длинные серии кругов. По словам гоночного босса миланцев Марио Изолы, все прототипы 2023 года имели одинаковую силовую структуру, но разные составы резмновой смеси – при этом более мягкие, чем в Остине.

Кроме того, после жалоб пилотов температуру в «грелках» повысили с 50 до 70 градусов, но использовать их можно было не три часа, как в этом сезоне, а только два.

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В остальном «правила игры» остались прежними: команды не знали, с какими именно составами работают, и не могли менять настройки между выездами на трассу. Протяженность сессии увеличили до 90 минут.

Быстрейшим на прототипах стал Льюис Хэмилтон (+1,539), а автором первой аварии на резине 2023 года – Шарль Леклер, который спустя 33 минуты после начала заездов потерял управление в седьмом повороте и врезался в барьер задней частью, серьезно повредив машину.

Заезды возобновились через 20 минут, однако их пришлось вторично прервать красными флагами, которые на последних минутах понадобились вновь, когда из-за отказа гидравлики на стадионе остановил свою Alfa Romeo Гуаньюй Чжоу.

Кевин Магнуссен смог не сразу приступить к программе, так как на его машине меняли двигатель после утреннего отказа. Из-за этого команда Haas отказалась от возможности использовать шины 2022 года, хотя датчанин и не участвовал в первой тренировке, уступив место Пьетро Фиттипальди.

Результаты второй тренировки Гран При США