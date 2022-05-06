Расселл стал лучшим в пятницу, Макса подвела техника, Сайнс разбил машину
Впервые в нынешнем сезоне Mercedes возглавила протокол в одной из сессий – после двух красны флагов
В плане зрелищности вторая тренировка Гран При Майами не разочаровала болельщиков – не считая множества вылетов и разворотов, заезды пришлось дважды останавливать красными флагами.
Карлос Сайнс вновь попал в аварию – на этот раз потеряв управление в конце первой длинной прямой перед 13-м поворотом. Машина влетела в ограждение с левой стороной, и на этом пятничная программа испанца оказалась исчерпана.
Авария Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75
Макс Ферстаппен не смог сразу выехать из боксов, так как в команде Red Bull решили из соображений предосторожности заменить на его машине коробку передач. Голландец приступил к работе спустя полчаса после старта заездов, но на первом же круге у его RB18 загорелись задние тормоза и одновременно почти отказало рулевое управление.
В Макса, который сбросил скорость, едва не врезался Лэнс Стролл, после чего действующий чемпион вернулся на пит-лейн и больше не покидал его. Команда сообщила об отказе в гидравлической системе.
Валттери Боттасу после аварии в первой тренировке тоже не удалось продолжить подготовку к квалификации и гонке – с его Alfa Romeo сняли силовую установку.
За 12 минут до конца отведенного времени у края трассы остановился Николя Латифи, сообщивший команде об «очень странной» потере тяги. Заезды вновь прервали, но всего на несколько минут.
Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Если же говорить о спортивных результатах, то на первой в сезоне трассе, где не нужно много прижимной силы, напомнила о себе команда Mercedes. После четырех уик-эндов борьбы с «козлением» действующие чемпионы поехали по-настоящему быстро.
Джордж Расселл возглавил протокол с результатом 1:29.938. При этом лидер сезона Шарль Леклер из Ferrari отстал на одну десятую, а Серхио Перес из Red Bull – на две. При этом все трое использовали на лучшем круге самые мягкие слики Soft.
Льюис Хэмилтон стал четвертым, следом в протоколе расположился еще один чемпион мира Фернандо Алонсо. В первой сессии у Alpine не было особенного темпа, но ко второй дела у команды пошли много лучше. Это же можно сказать про McLaren, чей гонщик Ландо Норрис замкнул шестерку сильнейших.
Ландо Норрис, McLaren, в специальном шлеме для ГП Майами
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Новость дополняется, результаты готовятся
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|18
|1'29.938
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|21
|1'30.044
|0.106
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|19
|1'30.150
|0.212
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|18
|1'30.179
|0.241
|5
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|20
|1'30.372
|0.434
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|20
|1'30.535
|0.597
|7
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|20
|1'30.547
|0.609
|8
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|24
|1'30.860
|0.922
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|20
|1'30.861
|0.923
|10
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|19
|1'30.921
|0.983
|11
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|9
|1'30.964
|1.026
|12
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|23
|1'31.208
|1.270
|13
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|23
|1'31.260
|1.322
|14
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|23
|1'31.393
|1.455
|15
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|21
|1'31.587
|1.649
|16
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|23
|1'31.631
|1.693
|17
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|21
|1'31.710
|1.772
|18
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|14
|1'32.913
|2.975
|19
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1
|20
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|0
|Полные результаты