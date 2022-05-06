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В плане зрелищности вторая тренировка Гран При Майами не разочаровала болельщиков – не считая множества вылетов и разворотов, заезды пришлось дважды останавливать красными флагами.

Карлос Сайнс вновь попал в аварию – на этот раз потеряв управление в конце первой длинной прямой перед 13-м поворотом. Машина влетела в ограждение с левой стороной, и на этом пятничная программа испанца оказалась исчерпана.

Авария Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75

Макс Ферстаппен не смог сразу выехать из боксов, так как в команде Red Bull решили из соображений предосторожности заменить на его машине коробку передач. Голландец приступил к работе спустя полчаса после старта заездов, но на первом же круге у его RB18 загорелись задние тормоза и одновременно почти отказало рулевое управление.

В Макса, который сбросил скорость, едва не врезался Лэнс Стролл, после чего действующий чемпион вернулся на пит-лейн и больше не покидал его. Команда сообщила об отказе в гидравлической системе.

Валттери Боттасу после аварии в первой тренировке тоже не удалось продолжить подготовку к квалификации и гонке – с его Alfa Romeo сняли силовую установку.

За 12 минут до конца отведенного времени у края трассы остановился Николя Латифи, сообщивший команде об «очень странной» потере тяги. Заезды вновь прервали, но всего на несколько минут.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Если же говорить о спортивных результатах, то на первой в сезоне трассе, где не нужно много прижимной силы, напомнила о себе команда Mercedes. После четырех уик-эндов борьбы с «козлением» действующие чемпионы поехали по-настоящему быстро.

Джордж Расселл возглавил протокол с результатом 1:29.938. При этом лидер сезона Шарль Леклер из Ferrari отстал на одну десятую, а Серхио Перес из Red Bull – на две. При этом все трое использовали на лучшем круге самые мягкие слики Soft.

Льюис Хэмилтон стал четвертым, следом в протоколе расположился еще один чемпион мира Фернандо Алонсо. В первой сессии у Alpine не было особенного темпа, но ко второй дела у команды пошли много лучше. Это же можно сказать про McLaren, чей гонщик Ландо Норрис замкнул шестерку сильнейших.

Ландо Норрис, McLaren, в специальном шлеме для ГП Майами Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

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