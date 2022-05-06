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Формула 1 / Гран При Майами Отчет о тренировке

Расселл стал лучшим в пятницу, Макса подвела техника, Сайнс разбил машину

Впервые в нынешнем сезоне Mercedes возглавила протокол в одной из сессий – после двух красны флагов

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Расселл стал лучшим в пятницу, Макса подвела техника, Сайнс разбил машину
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В плане зрелищности вторая тренировка Гран При Майами не разочаровала болельщиков – не считая множества вылетов и разворотов, заезды пришлось дважды останавливать красными флагами.

Карлос Сайнс вновь попал в аварию – на этот раз потеряв управление в конце первой длинной прямой перед 13-м поворотом. Машина влетела в ограждение с левой стороной, и на этом пятничная программа испанца оказалась исчерпана. 

Авария Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75

Авария Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75

Макс Ферстаппен не смог сразу выехать из боксов, так как в команде Red Bull решили из соображений предосторожности заменить на его машине коробку передач. Голландец приступил к работе спустя полчаса после старта заездов, но на первом же круге у его RB18 загорелись задние тормоза и одновременно почти отказало рулевое управление. 

В Макса, который сбросил скорость, едва не врезался Лэнс Стролл, после чего действующий чемпион вернулся на пит-лейн и больше не покидал его. Команда сообщила об отказе в гидравлической системе.

Валттери Боттасу после аварии в первой тренировке тоже не удалось продолжить подготовку к квалификации и гонке – с его Alfa Romeo сняли силовую установку. 

За 12 минут до конца отведенного времени у края трассы остановился Николя Латифи, сообщивший команде об «очень странной» потере тяги. Заезды вновь прервали, но всего на несколько минут.  

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Если же говорить о спортивных результатах, то на первой в сезоне трассе, где не нужно много прижимной силы, напомнила о себе команда Mercedes. После четырех уик-эндов борьбы с «козлением» действующие чемпионы поехали по-настоящему быстро. 

Джордж Расселл возглавил протокол с результатом 1:29.938. При этом лидер сезона Шарль Леклер из Ferrari отстал на одну десятую, а Серхио Перес из Red Bull – на две. При этом все трое использовали на лучшем круге самые мягкие слики Soft.

Льюис Хэмилтон стал четвертым, следом в протоколе расположился еще один чемпион мира Фернандо Алонсо. В первой сессии у Alpine не было особенного темпа, но ко второй дела у команды пошли много лучше. Это же можно сказать про McLaren, чей гонщик Ландо Норрис замкнул шестерку сильнейших.

Ландо Норрис, McLaren, в специальном шлеме для ГП Майами

Ландо Норрис, McLaren, в специальном шлеме для ГП Майами

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Новость дополняется, результаты готовятся

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 18 1'29.938  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 21 1'30.044 0.106
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 19 1'30.150 0.212
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 18 1'30.179 0.241
5 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 20 1'30.372 0.434
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 20 1'30.535 0.597
7 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 20 1'30.547 0.609
8 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 24 1'30.860 0.922
9 France Эстебан Окон Alpine Renault 20 1'30.861 0.923
10 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 19 1'30.921 0.983
11 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 9 1'30.964 1.026
12 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 23 1'31.208 1.270
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 23 1'31.260 1.322
14 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 23 1'31.393 1.455
15 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 21 1'31.587 1.649
16 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 23 1'31.631 1.693
17 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 21 1'31.710 1.772
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 14 1'32.913 2.975
19 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1    
20 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 0    
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