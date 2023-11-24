Расселл стал лучшим в «детской» тренировке Гран При Абу-Даби

Лишь AlphaTauri не потребовались замены на заключительном Гран При сезона, тогда как Red Bull и вовсе заменила обоих пилотов разом. Присутствие на трассе такого числа новичков привело к нескольким опасным ситуациям, но все машины в итоге остались целы, а протокол с результатом 1:26.072 (Soft/C5) возглавил Джордж Расселл.

Лучшим среди дебютантов стал Фелипе Другович на Aston Martin – он проиграл времени соперника из Mercedes 0,288 секунды. В квартет лидеров внезапно пробились Даниэль Риккардо (AlphaTauri; +0,361) и Валттери Боттас (Alfa Romeo; +0,381).

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Фелипе Другович, Aston Martin AMR23

Кроме Друговича, из новичков в десятку попал лишь Роберт Шварцман. На машине Шарля Леклера петербуржец показал восьмую скорость в 0,027 секугды от Карлоса Сайнса на такой же алой машине. Оба уступили еще и Лэнсу Строллу (Aston Martin) с Оскаром Пиастри (McLaren).

Также минимальным оказался разрыв в паре пилотов Red Bull, где чемпион Формулы Е Джейк Деннис, который никогда раньше не участвовал в уик-эндах Гран При, превзошел пилота Ф2 Исака Хаджара.

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Роберт Шварцман, Ferrari SF-23

Фредерик Вести проехал на Mercedes быстрее Тео Пуршера на Alfa Romeo – именно им в Абу-Даби предстоит разыграть титул чемпиона Формулы 2.

Примечательно, что даже самый медленный из новичков – протеже Ferrari Олли Бирман, пилотировавший машину Haas – уступил лучшему результату менее полутора секунд.

Самым опасным по ходу часа был эпизод, когда Дуэн едва не влетел в машину Логана Сарджента – тот сбросил скорость перед финальным поворотом и направил Williams поперек трассы. А в концовке Хаджару пришлось уворачиваться от Стролла в конце прямой. Однако и в этих, и в остальных случаях вся техника осталась целой.

Результаты первой тренировки Гран При Абу-Даби