Формула 1 Гран При Абу-Даби
Отчет о тренировке

Расселл стал лучшим в «детской» тренировке Гран При Абу-Даби

В первой сессии последнего этапа сезона за руль сели сразу девять гонщиков-юниоров. Один из них, Фелипе Другович, показал за рулем Aston Martin второе время, но лучшим все же стал Джордж Расселл на Mercedes. Роберт Шварцман проехал на Ferrari в одно время с Карлосом Сайнсом

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Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Лишь AlphaTauri не потребовались замены на заключительном Гран При сезона, тогда как Red Bull и вовсе заменила обоих пилотов разом. Присутствие на трассе такого числа новичков привело к нескольким опасным ситуациям, но все машины в итоге остались целы, а протокол с результатом 1:26.072 (Soft/C5) возглавил Джордж Расселл.

Лучшим среди дебютантов стал Фелипе Другович на Aston Martin – он проиграл времени соперника из Mercedes 0,288 секунды. В квартет лидеров внезапно пробились Даниэль Риккардо (AlphaTauri; +0,361) и Валттери Боттас (Alfa Romeo; +0,381). 

Фелипе Другович, Aston Martin AMR23

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Фелипе Другович, Aston Martin AMR23

Кроме Друговича, из новичков в десятку попал лишь Роберт Шварцман. На машине Шарля Леклера петербуржец показал восьмую скорость в 0,027 секугды от Карлоса Сайнса на такой же алой машине. Оба уступили еще и Лэнсу Строллу (Aston Martin) с Оскаром Пиастри (McLaren).

Также минимальным оказался разрыв в паре пилотов Red Bull, где чемпион Формулы Е Джейк Деннис, который никогда раньше не участвовал в уик-эндах Гран При, превзошел пилота Ф2 Исака Хаджара. 

Роберт Шварцман, Ferrari SF-23

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Роберт Шварцман, Ferrari SF-23

Фредерик Вести проехал на Mercedes быстрее Тео Пуршера на Alfa Romeo – именно им в Абу-Даби предстоит разыграть титул чемпиона Формулы 2. 

Примечательно, что даже самый медленный из новичков – протеже Ferrari Олли Бирман, пилотировавший машину Haas – уступил лучшему результату менее полутора секунд. 

Самым опасным по ходу часа был эпизод, когда Дуэн едва не влетел в машину Логана Сарджента – тот сбросил скорость перед финальным поворотом и направил Williams поперек трассы. А в концовке Хаджару пришлось уворачиваться от Стролла в конце прямой. Однако и в этих, и в остальных случаях вся техника осталась целой. 

Результаты первой тренировки Гран При Абу-Даби

Поз. Гонщик / Команда Круги Время / Отст
1 United Kingdom Джордж РасселлMercedes 26

1'26.072
2 Brazil Фелипе ДруговичAston Martin Racing 26

+0.288

1'26.360
3 Australia Даниэль РиккардоAlphaTauri 26

+0.361

1'26.433
4 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo 21

+0.381

1'26.453
5 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing 21

+0.559

1'26.631
6 Australia Оскар ПиастриMcLaren 25

+0.593

1'26.665
7 Spain Карлос СайнсFerrari 24

+0.604

1'26.676
8 Russian Federation Роберт ШварцманFerrari 25

+0.631

1'26.703
9 France Пьер ГаслиAlpine 26

+0.648

1'26.720
10 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri 27

+0.653

1'26.725
11 United States Логан СарджентWilliams 27

+0.670

1'26.742
12 Denmark Фредерик ВестиMercedes 27

+0.743

1'26.815
13 Australia Джек ДуэнAlpine 23

+0.793

1'26.865
14 France Тео ПуршерAlfa Romeo 20

+1.021

1'27.093
15 Mexico Патрисио О'УордMcLaren 23

+1.042

1'27.114
16 United Kingdom Джейк ДеннисRed Bull Racing 24

+1.136

1'27.208
17 France Исак ХаджарRed Bull Racing 20

+1.172

1'27.244
18 United Kingdom Зак О'СалливанWilliams 28

+1.388

1'27.460
19 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team 26

+1.390

1'27.462
20 United Kingdom Оливер БирманHaas F1 Team 24

+1.497

1'27.569
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