Расселл стал лучшим в «детской» тренировке Гран При Абу-Даби
В первой сессии последнего этапа сезона за руль сели сразу девять гонщиков-юниоров. Один из них, Фелипе Другович, показал за рулем Aston Martin второе время, но лучшим все же стал Джордж Расселл на Mercedes. Роберт Шварцман проехал на Ferrari в одно время с Карлосом Сайнсом
Лишь AlphaTauri не потребовались замены на заключительном Гран При сезона, тогда как Red Bull и вовсе заменила обоих пилотов разом. Присутствие на трассе такого числа новичков привело к нескольким опасным ситуациям, но все машины в итоге остались целы, а протокол с результатом 1:26.072 (Soft/C5) возглавил Джордж Расселл.
Лучшим среди дебютантов стал Фелипе Другович на Aston Martin – он проиграл времени соперника из Mercedes 0,288 секунды. В квартет лидеров внезапно пробились Даниэль Риккардо (AlphaTauri; +0,361) и Валттери Боттас (Alfa Romeo; +0,381).
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Фелипе Другович, Aston Martin AMR23
Кроме Друговича, из новичков в десятку попал лишь Роберт Шварцман. На машине Шарля Леклера петербуржец показал восьмую скорость в 0,027 секугды от Карлоса Сайнса на такой же алой машине. Оба уступили еще и Лэнсу Строллу (Aston Martin) с Оскаром Пиастри (McLaren).
Также минимальным оказался разрыв в паре пилотов Red Bull, где чемпион Формулы Е Джейк Деннис, который никогда раньше не участвовал в уик-эндах Гран При, превзошел пилота Ф2 Исака Хаджара.
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Роберт Шварцман, Ferrari SF-23
Фредерик Вести проехал на Mercedes быстрее Тео Пуршера на Alfa Romeo – именно им в Абу-Даби предстоит разыграть титул чемпиона Формулы 2.
Примечательно, что даже самый медленный из новичков – протеже Ferrari Олли Бирман, пилотировавший машину Haas – уступил лучшему результату менее полутора секунд.
Самым опасным по ходу часа был эпизод, когда Дуэн едва не влетел в машину Логана Сарджента – тот сбросил скорость перед финальным поворотом и направил Williams поперек трассы. А в концовке Хаджару пришлось уворачиваться от Стролла в конце прямой. Однако и в этих, и в остальных случаях вся техника осталась целой.
Результаты первой тренировки Гран При Абу-Даби
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