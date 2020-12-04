Джордж Расселл показал лучшее время и на второй тренировке Гран При Сахира, который в эти выходные проходит на трассе в Бахрейне.

Британец показал свой лучший результат на экваторе сессии, когда его болид был обут в мягкие шины. Валттери Боттас в какой-то момент проехал круг на две десятых быстрее напарника, однако его время тут же было аннулировано за нарушение границ трассы в 8-м повороте. Вскоре после этого финн предпринял еще одну попытку показать лучшее время – однако снова допустил ошибку в той же точке трассы и сразу же сбросил темп. Хотя в протоколе Боттас оказался только на 11-й строчке (это время было показано на шинах Hard в первые полчаса тренировки), за Валттери остались лучшие времена на двух из трех секторов.

Макс Ферстаппен, отставший от Расселла меньше чем на пятнадцать сотых секунды, также проехал свой самый быстрый круг на шинах Soft. При этом голландец регулярно жаловался на разные нюансы поведения машины. По словам пилота, на выходе из первого поворота машина подпрыгивала («как на прошлой неделе»), в связке 7-го и 8-го поворотов чувствовалась сильная недостаточная поворачиваемость, а рулевое управление по ходу одного из быстрых кругов озадачило гонщика резким падением реактивного усилия.

Даниил Квят тем временем жаловался не на свою, а на чужую машину – огни на автомобиле Даниэля Риккардо показались россиянину слишком яркими. Как и большинство соперников (исключениями стали лишь пилоты Mercedes, Райкконен и Латифи), оба гонщика AlphaTauri по ходу тренировки использовали шины Medium и Soft. В итоге Квят показал 6-е время, меньше чем четыре десятых уступив лучшему результату и на семь сотых секунды опередив напарника. Наряду с Джеком Эйткеном россиянин оказался самым активным пилотом сессии, проехав по трассе 58 кругов.

Непростую тренировку провела Ferrari. После двух первых кругов Шарль Леклер пожаловался на некие проблемы с машиной и вернулся в боксы – позже команда сообщила, что обнаружила повреждение привода. Больше болид под номером 16 на трассу не выезжал. Тем временем Себастьян Феттель привлек к себе внимание, дважды потеряв контроль над автомобилем – причем во второй раз Ferrari закрутило прямо перед Haas Кевина Магнуссена и дело едва не закончилось столкновением.

Немец несколько раз во время тренировки сообщал команде, что машина ведет себя не лучшим образом и добиться от нее приемлемого темпа почти невозможно.

Ландо Норриса тем временем на протяжении всей пятницы преследуют проблемы с днищем. По свидетельству руководителя McLaren Андреаса Зайдля, в промежутке между двумя тренировками на машину британца пришлось установить новое днище взамен поврежденного ранее. Однако уже через полчаса после начала второй практики Норрис вновь пожаловался на сильные повреждения днища и на потерю его отдельных элементов.