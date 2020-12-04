Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
11 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
04 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
13 дек.
Первая тренировка через
6 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Сахира / Отчет о тренировке

Расселл стал лучшим и во второй тренировке в Сахире. У обоих пилотов Ferrari возникли проблемы

Поделились
Комментарии
Расселл стал лучшим и во второй тренировке в Сахире. У обоих пилотов Ferrari возникли проблемы
Автор:
, Главный редактор

Валттери Боттас не уступал напарнику в скорости, но не смог показать лучшее время из-за ошибок в пилотаже

Джордж Расселл показал лучшее время и на второй тренировке Гран При Сахира, который в эти выходные проходит на трассе в Бахрейне.

Британец показал свой лучший результат на экваторе сессии, когда его болид был обут в мягкие шины. Валттери Боттас в какой-то момент проехал круг на две десятых быстрее напарника, однако его время тут же было аннулировано за нарушение границ трассы в 8-м повороте. Вскоре после этого финн предпринял еще одну попытку показать лучшее время – однако снова допустил ошибку в той же точке трассы и сразу же сбросил темп. Хотя в протоколе Боттас оказался только на 11-й строчке (это время было показано на шинах Hard в первые полчаса тренировки), за Валттери остались лучшие времена на двух из трех секторов.

Читайте также:

Макс Ферстаппен, отставший от Расселла меньше чем на пятнадцать сотых секунды, также проехал свой самый быстрый круг на шинах Soft. При этом голландец регулярно жаловался на разные нюансы поведения машины. По словам пилота, на выходе из первого поворота машина подпрыгивала («как на прошлой неделе»), в связке 7-го и 8-го поворотов чувствовалась сильная недостаточная поворачиваемость, а рулевое управление по ходу одного из быстрых кругов озадачило гонщика резким падением реактивного усилия.

Даниил Квят тем временем жаловался не на свою, а на чужую машину – огни на автомобиле Даниэля Риккардо показались россиянину слишком яркими. Как и большинство соперников (исключениями стали лишь пилоты Mercedes, Райкконен и Латифи), оба гонщика AlphaTauri по ходу тренировки использовали шины Medium и Soft. В итоге Квят показал 6-е время, меньше чем четыре десятых уступив лучшему результату и на семь сотых секунды опередив напарника. Наряду с Джеком Эйткеном россиянин оказался самым активным пилотом сессии, проехав по трассе 58 кругов.

Читайте также:

Непростую тренировку провела Ferrari. После двух первых кругов Шарль Леклер пожаловался на некие проблемы с машиной и вернулся в боксы – позже команда сообщила, что обнаружила повреждение привода. Больше болид под номером 16 на трассу не выезжал. Тем временем Себастьян Феттель привлек к себе внимание, дважды потеряв контроль над автомобилем – причем во второй раз Ferrari закрутило прямо перед Haas Кевина Магнуссена и дело едва не закончилось столкновением.

 

Немец несколько раз во время тренировки сообщал команде, что машина ведет себя не лучшим образом и добиться от нее приемлемого темпа почти невозможно.

Ландо Норриса тем временем на протяжении всей пятницы преследуют проблемы с днищем. По свидетельству руководителя McLaren Андреаса Зайдля, в промежутке между двумя тренировками на машину британца пришлось установить новое днище взамен поврежденного ранее. Однако уже через полчаса после начала второй практики Норрис вновь пожаловался на сильные повреждения днища и на потерю его отдельных элементов.

Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 48    
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 43 0.128 0.128
3 Mexico Серхио Перес Racing Point 52 0.153 0.025
4 France Эстебан Окон Renault 50 0.227 0.074
5 Thailand Александр Элбон Red Bull 42 0.323 0.096
6 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri 58 0.355 0.032
7 Canada Лэнс Стролл Racing Point 44 0.391 0.036
8 Australia Даниэль Риккардо Renault 47 0.411 0.020
9 France Пьер Гасли AlphaTauri 48 0.420 0.009
10 Spain Карлос Сайнс McLaren 39 0.545 0.125
11 Finland Валттери Боттас Mercedes 52 0.608 0.063
12 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 54 0.771 0.163
13 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 57 0.820 0.049
14 Denmark Кевин Магнуссен Haas 49 1.025 0.205
15 Canada Николя Латифи Williams 52 1.071 0.046
16 Germany Себастьян Феттель Ferrari 43 1.117 0.046
17 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 14 1.318 0.201
18 Brazil Пьетро Фиттипальди Haas 56 1.397 0.079
19 United Kingdom Джек Эйткен Williams 58 1.547 0.150
20 Monaco Шарль Леклер Ferrari 2    
Полные результаты

Хорнер о вариантах для Элбона: Или в Red Bull, или посидит на лавке

Предыдущая новость

Хорнер о вариантах для Элбона: Или в Red Bull, или посидит на лавке
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Расселл стал лучшим и во второй тренировке в Сахире. У обоих пилотов Ferrari возникли проблемы
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тренировке

Расселл стал лучшим и во второй тренировке в Сахире. У обоих пилотов Ferrari возникли проблемы

Хорнер о вариантах для Элбона: Или в Red Bull, или посидит на лавке
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер о вариантах для Элбона: Или в Red Bull, или посидит на лавке

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию
Формула 2 Формула 2 / Отчет о квалификации

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию

Леклер: Бьюсь об заклад, Расселл выиграет
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер: Бьюсь об заклад, Расселл выиграет

«Чувствует себя не очень». Вольф о состоянии Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Чувствует себя не очень». Вольф о состоянии Хэмилтона

«С Пьером было интересно, я понял пару вещей». Квят о своем прогрессе в 2020 году
Формула 1 Формула 1 / Новости

«С Пьером было интересно, я понял пару вещей». Квят о своем прогрессе в 2020 году

Расселл стал быстрейшим в первой же тренировке за Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тренировке

Расселл стал быстрейшим в первой же тренировке за Mercedes

Не только ожоги. Грожан рассказал о полученных в аварии травмах
Формула 1 Формула 1 / Новость

Не только ожоги. Грожан рассказал о полученных в аварии травмах

Самое важное:

Расселл стал лучшим и во второй тренировке в Сахире. У обоих пилотов Ferrari возникли проблемы
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тренировке

Расселл стал лучшим и во второй тренировке в Сахире. У обоих пилотов Ferrari возникли проблемы

Хорнер о вариантах для Элбона: Или в Red Bull, или посидит на лавке
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер о вариантах для Элбона: Или в Red Bull, или посидит на лавке

«Чувствует себя не очень». Вольф о состоянии Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Чувствует себя не очень». Вольф о состоянии Хэмилтона

Леклер: Бьюсь об заклад, Расселл выиграет
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер: Бьюсь об заклад, Расселл выиграет

Самое читаемое

1
Формула 1

Расселл стал лучшим и во второй тренировке в Сахире. У обоих пилотов Ferrari возникли проблемы

26мин
2
Формула 1

Хорнер о вариантах для Элбона: Или в Red Bull, или посидит на лавке

32мин
3
Формула 2

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию

4
Формула 1

Леклер: Бьюсь об заклад, Расселл выиграет

5
Формула 1

«Чувствует себя не очень». Вольф о состоянии Хэмилтона

Самое важное:

Расселл стал лучшим и во второй тренировке в Сахире. У обоих пилотов Ferrari возникли проблемы
Формула 1

Расселл стал лучшим и во второй тренировке в Сахире. У обоих пилотов Ferrari возникли проблемы

Хорнер о вариантах для Элбона: Или в Red Bull, или посидит на лавке
Формула 1

Хорнер о вариантах для Элбона: Или в Red Bull, или посидит на лавке

«Чувствует себя не очень». Вольф о состоянии Хэмилтона
Формула 1

«Чувствует себя не очень». Вольф о состоянии Хэмилтона

Леклер: Бьюсь об заклад, Расселл выиграет
Формула 1

Леклер: Бьюсь об заклад, Расселл выиграет

Босс McLaren: Сайнс не сможет провести тесты с Ferrari
Формула 1

Босс McLaren: Сайнс не сможет провести тесты с Ferrari

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.