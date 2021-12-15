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Формула 1 / Декабрьские тесты в Абу-Даби Отчет о тестах

Расселл стал лидером тестов Ф1 в среду

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За рулем «мула» Mercedes Британец опередил всех соперников. Роберт Шварцман показал за рулем Haas четвертое время

Расселл стал лидером тестов Ф1 в среду

Во второй и заключительный день заездов на «Яс-Марине» число машин на трассе резко сократилось. Регламент предусматривает тесты новичков лишь в течении одного дня, и почти все команды выбрали для этого вторник. В результате в среду все, кроме Роберта Шварцмана, ездили на переделанных «мулах» с 18-дюймовыми шинами, а Williams и вовсе пропускала день, завершив сезон досрочно. 

Как и накануне, скорости в утренней части сессии оказались не самыми высокими. Джордж Расселл возглавил протокол к обеденному перерыву с результатом 1:26.404. К слову, британец стал единственным, кто продолжил тесты второй день подряд. Во всех остальных командах гонщик поменялся.

Он же проехал максимальные 75 кругов – разделив первенство с Гуанью Чжоу. Китайский дебютант Alfa Romeo днем ранее ездил на обычной машине Alfa Romeo как новичок, а теперь получил «мула», уже «объезженного» Валттери Боттасом. 

Вторую скорость с утра показал Карлос Сайнс, совсем немного выигравший у Ландо Норриса. Следом за бывшими напарниками по McLaren расположился Роберт Шварцман.

Роберт Шварцман, Haas VF-21

Роберт Шварцман, Haas VF-21

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Еще во вторник стало ясно, что переделанные машины не могут угнаться за традиционными, что и объяснило результат россиянина за рулем самой слабой техники 2021 года.

Себастьян Феттель стал виновником единственных красных флагов, остановившись на трассе. Заезды пришлось прервать почти на полчаса. Также немец из Aston Martin привлек к себе внимание, снабдив шлем рогами рождественского оленя.

 

Заезды в Абу-Даби финишируют сегодня в 17:00 Мск.

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Результаты тестов Ф1 в Абу-Даби, утренняя сессия 15 декабря

Поз. Пилот Команда Зачет* Время Отст. Круги
1. United Kingdom Дж.Расселл Mercedes Ш 1:26.404   75
2. Spain К. Сайнс Ferrari Ш 1:26.706 +0,302 62
3. United Kingdom Л. Норрис McLaren Ш 1:26.736 +0,332 50
4. Russian Federation Р.Шварцман Haas Н 1:26.980 +0,576 60
5. Germany С.Феттель Aston Maritn Ш 1:27.133 +0,729 27
6. France П.Гасли AlphaTauri Ш 1:27.612 +1,208 50
7. Brazil П.Фиттипальди Haas Ш 1:28.622 +2,218 58
8. Spain Ф.Алонсо Alpine Ш 1:28.785 +2,381 45
9. China Г.Чжоу Alfa Romeo Ш 1:29.003 +2,599 75
10. Mexico С.Перес Red Bull Ш 1:29.040 +2,636 66

*Н – новичок на машине 2021 года; Ш – гонщик на машине, адаптированной под 18-дюймовые шины для сезона-2022 

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