Расселл стал быстрейшим во второй день тестов, Леклер разбил машину
Британский пилот в среду на «Яс-Марине» получил шанс протестировать Mercedes – и сразу же показал лучшее время дня.
В Абу-Даби завершились тесты шин Pirelli образца 2020 года. Это была последняя сессия Формулы 1 в этом году.
Во второй, заключительный день лучшее время показал Джордж Расселл, который сегодня сменил Williams на Mercedes. Он проехал круг за 1:37,204, уступив всего восемь сотых вчерашнему результату Валттери Боттаса.
Второе время осталось за Шарлем Леклером на Ferrari, который проехал свой лучший круг за 1:37,402. Леклер явно намеревался прибавить и закончить день лидером, но перестарался в 14-м повороте, ударился об ограждение и был вынужден закончить сессию за два часа до ее официального завершения. Этот инцидент стал единственной причиной появления красных флагов за оба дня тестов.
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Несмотря на аварию, Леклер показал время, которое почти на шесть десятых превосходит вчерашний результат Себастьяна Феттеля.
Рой Ниссани с утра вновь сел за руль Williams, однако всего на полтора часа. Затем он уступил место Николя Латифи, который со следующего года будет основным пилотом команды. Канадец проехал свой лучший круг за 1:40,088, что немного лучше вчерашнего результата Расселла.
В понедельник 9 декабря командам предстоит проголосовать по поводу шин 2020 года. Если хотя бы семь из десяти команд выскажутся против новой резины, в следующем году будут использоваться шины 2019 года.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию событий на «Яс-Марине».
Формула 1 уходит на зимние каникулы – теперь машины вновь выйдут на трассу 19 февраля 2020 года в Барселоне.
Результаты второго дня тестов Pirelli в Абу-Даби
|Джордж Расселл, Mercedes
|1:37,204
|Шарль Леклер, Ferrari
|1:37,401
|Лэнс Стролл, Racing Point
|1:37,999
|Пьер Гасли, Toro Rosso
|1:38,166
|Карлос Сайнс, McLaren
|1:38,729
|Эстебан Окон, Renault
|1:38,950
|Алекс Элбон, Red Bull
|1:39,181
|Пьетро Фиттипальди, Haas
|1:39,682
|Антонио Джовинацци, Alfa Romeo
|1:39,811
|Николя Латифи, Williams
|1:40,188
|Рой Ниссани, Williams
|1:43,892
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Тесты в Абу-Даби
|Сессия
|Среда
|Автор
|Сергей Иванов
Расселл стал быстрейшим во второй день тестов, Леклер разбил машину
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