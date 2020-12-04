Расселл стал быстрейшим в первой же тренировке за Mercedes

Из-за позднего графика уик-энда заезды на короткой версии трассы в Бахрейне стартовали при последних лучаз солнца и большей частью проходили при искусственном освещении.

Вопреки прогнозам, время круга оказалось значительно больше 53 секунд – быстрейшим стал Джордж Расселл с результатом 54.546. Британец, заменивший Льюиса Хэмилтона, по ходу заездов жаловался на узость кокпита в районе плечей, но все равно возглавил протокол, совершив почти полсотни кругов и опередив дуэт гонщиков Red Bull.

Макс Ферстаппен отстал от британца на 0,176 секунды, Алекс Элбон – на 0,265. При этом он стал автором самого серьезного происшествия сессии, закрутившись на трассе во втором повороте, но сохранив машину в целости.

Валттери Боттас остался четвертым, уступив новому напарнику чуть более трех десятых. Финн несколько раз по ходу заездов блокировал колеса на торможениях.

Пятый результат показал Даниил Квят – у AlphaTauri оказалась отличная скорость на короткой версии трассы, что позволило обоим пилотам команды войти в первую шестерку.

Примечательно, что и в остальных командах гонщики оказались в протоколе рядом – на соседних строчках или неподалеку.

Десятку замкнули представители Renault и Ferrari, только следом расположились гонщики Racing Point и McLaren.

Два дебютанта Ф1 замкнули протокол: Пьетро Фиттипальди из Haas стал 19-м, Джек Эйткен из Williams – 20-м. Стоит добавить, что только пилоты команды из Гроу показали лучшее время сессии не на самых мягких шинах: у Эйткена это был состав Hard, у Николя Латифи – Medium.

Результаты первой тренировки Гран При Сахира