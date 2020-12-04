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Формула 1 / Гран При Сахира / Отчет о тренировке

Расселл стал быстрейшим в первой же тренировке за Mercedes

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Расселл стал быстрейшим в первой же тренировке за Mercedes
Автор:
, Ответственный редактор

Гран При Сахира начался с преимуществом Mercedes – первую строчку занял дебютант чемпионской команды Джордж Расселл

Из-за позднего графика уик-энда заезды на короткой версии трассы в Бахрейне стартовали при последних лучаз солнца и большей частью проходили при искусственном освещении. 

Вопреки прогнозам, время круга оказалось значительно больше 53 секунд – быстрейшим стал Джордж Расселл с результатом 54.546. Британец, заменивший Льюиса Хэмилтона, по ходу заездов жаловался на узость кокпита в районе плечей, но все равно возглавил протокол, совершив почти полсотни кругов и опередив дуэт гонщиков Red Bull. 

Макс Ферстаппен отстал от британца на 0,176 секунды, Алекс Элбон – на 0,265. При этом он стал автором самого серьезного происшествия сессии, закрутившись на трассе во втором повороте, но сохранив машину в целости. 

 

Валттери Боттас остался четвертым, уступив новому напарнику чуть более трех десятых. Финн несколько раз по ходу заездов блокировал колеса на торможениях.

Пятый результат показал Даниил Квят – у AlphaTauri оказалась отличная скорость на короткой версии трассы, что позволило обоим пилотам команды войти в первую шестерку. 

Примечательно, что и в остальных командах гонщики оказались в протоколе рядом – на соседних строчках или неподалеку.

Десятку замкнули представители Renault и Ferrari, только следом расположились гонщики Racing Point и McLaren.

Два дебютанта Ф1 замкнули протокол: Пьетро Фиттипальди из Haas стал 19-м, Джек Эйткен из Williams – 20-м. Стоит добавить, что только пилоты команды из Гроу показали лучшее время сессии не на самых мягких шинах: у Эйткена это был состав Hard, у Николя Латифи – Medium.

Результаты первой тренировки Гран При Сахира

Позиция Гонщик Мотор Круги Время Отрыв
1 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 49 54.546  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 29 54.722 0.176
3 Thailand Александр Элбон Honda 18 54.811 0.265
4 Finland Валттери Боттас Mercedes 44 54.868 0.322
5 Russian Federation Даниил Квят Honda 40 55.011 0.465
6 France Пьер Гасли Honda 37 55.166 0.620
7 France Эстебан Окон Renault 49 55.273 0.727
8 Germany Себастьян Феттель Ferrari 40 55.281 0.735
9 Australia Даниэль Риккардо Renault 39 55.379 0.833
10 Monaco Шарль Леклер Ferrari 35 55.449 0.903
11 Canada Лэнс Стролл Mercedes 41 55.558 1.012
12 Mexico Серхио Перес Mercedes 33 55.716 1.170
13 Spain Карлос Сайнс Renault 41 55.757 1.211
14 Finland Кими Райкконен Ferrari 32 55.783 1.237
15 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 35 55.858 1.312
16 United Kingdom Ландо Норрис Renault 47 56.078 1.532
17 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 37 56.130 1.584
18 Canada Николя Латифи Mercedes 48 56.764 2.218
19 Brazil Пьетро Фиттипальди Ferrari 24 57.077 2.531
20 United Kingdom Джек Эйткен Mercedes 33 57.187 2.641
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Сессия Первая тренировка
Автор Александр Кабановский

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