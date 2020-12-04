Расселл стал быстрейшим в первой же тренировке за Mercedes
Гран При Сахира начался с преимуществом Mercedes – первую строчку занял дебютант чемпионской команды Джордж Расселл
Из-за позднего графика уик-энда заезды на короткой версии трассы в Бахрейне стартовали при последних лучаз солнца и большей частью проходили при искусственном освещении.
Вопреки прогнозам, время круга оказалось значительно больше 53 секунд – быстрейшим стал Джордж Расселл с результатом 54.546. Британец, заменивший Льюиса Хэмилтона, по ходу заездов жаловался на узость кокпита в районе плечей, но все равно возглавил протокол, совершив почти полсотни кругов и опередив дуэт гонщиков Red Bull.
Макс Ферстаппен отстал от британца на 0,176 секунды, Алекс Элбон – на 0,265. При этом он стал автором самого серьезного происшествия сессии, закрутившись на трассе во втором повороте, но сохранив машину в целости.
Валттери Боттас остался четвертым, уступив новому напарнику чуть более трех десятых. Финн несколько раз по ходу заездов блокировал колеса на торможениях.
Пятый результат показал Даниил Квят – у AlphaTauri оказалась отличная скорость на короткой версии трассы, что позволило обоим пилотам команды войти в первую шестерку.
Примечательно, что и в остальных командах гонщики оказались в протоколе рядом – на соседних строчках или неподалеку.
Десятку замкнули представители Renault и Ferrari, только следом расположились гонщики Racing Point и McLaren.
Два дебютанта Ф1 замкнули протокол: Пьетро Фиттипальди из Haas стал 19-м, Джек Эйткен из Williams – 20-м. Стоит добавить, что только пилоты команды из Гроу показали лучшее время сессии не на самых мягких шинах: у Эйткена это был состав Hard, у Николя Латифи – Medium.
Результаты первой тренировки Гран При Сахира
|Позиция
|Гонщик
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Джордж Расселл
|Mercedes
|49
|54.546
|2
|Макс Ферстаппен
|Honda
|29
|54.722
|0.176
|3
|Александр Элбон
|Honda
|18
|54.811
|0.265
|4
|Валттери Боттас
|Mercedes
|44
|54.868
|0.322
|5
|Даниил Квят
|Honda
|40
|55.011
|0.465
|6
|Пьер Гасли
|Honda
|37
|55.166
|0.620
|7
|Эстебан Окон
|Renault
|49
|55.273
|0.727
|8
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|40
|55.281
|0.735
|9
|Даниэль Риккардо
|Renault
|39
|55.379
|0.833
|10
|Шарль Леклер
|Ferrari
|35
|55.449
|0.903
|11
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|41
|55.558
|1.012
|12
|Серхио Перес
|Mercedes
|33
|55.716
|1.170
|13
|Карлос Сайнс
|Renault
|41
|55.757
|1.211
|14
|Кими Райкконен
|Ferrari
|32
|55.783
|1.237
|15
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|35
|55.858
|1.312
|16
|Ландо Норрис
|Renault
|47
|56.078
|1.532
|17
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|37
|56.130
|1.584
|18
|Николя Латифи
|Mercedes
|48
|56.764
|2.218
|19
|Пьетро Фиттипальди
|Ferrari
|24
|57.077
|2.531
|20
|Джек Эйткен
|Mercedes
|33
|57.187
|2.641
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Сахира
|Сессия
|Первая тренировка
|Автор
|Александр Кабановский