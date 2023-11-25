Формула 1 Гран При Абу-Даби
Отчет о тренировке

Расселл стал быстрейшим в финальной тренировке Ф1 сезона-2023

Пилот Mercedes показал лучшее время в субботней утренней сессии Гран При Абу-Даби, опередив пару соперников из McLaren. Четвертым по скорости и вовсе стал Алекс Элбон на Williams

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Финальный тренировочный час нынешнего чемпионата мира участники Ф1 провели, работая прежде всего с прицелом на гонку. Традиционной для этой сессии «перестрелки» быстрыми кругами перед клетчатым флагом болельщики так и не увидели. 

В итоге лучшее время показал Джордж Расселл, причем сделал это за 16 минут до завершения тренировки. Время британца (1:24.418 на шинах Soft/C5) вселило надежду, что у Mercedes есть шансы удержать второе место в Кубке конструктором под натиском Ferrari. 

Однако итоги сессии в этот раз едва ли можно назвать реальным отражением расстановки сил. Тройку лидеров дополнили Ландо Норрис с Оскаром Пиастри. Стоит отметить, что Норрис почти до самого конца круга опережал график Расселла, но его машина заскользила на поребрике в 16-м повороте, и британец уступил давнему сопернику 0,095 секунды. 

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Главный фаворит Макс Ферстаппен остался только шестым (+0,681) и уступил Алексу Элбону на Williams.

Гонщики Ferrari до самого конца сессии работали с полными баками и в какой-то момент даже оказались на 19-й и 20-й строчках мониторов хронометража. Шарль Леклер в итоге показал пятое время, а Карлос Сайнс так и остался самым последним – испанец попал в трафик на третьем секторе своей единственной быстрой попытки на шинах Soft и вынужден был сбросить скорость.

Потеря Времени на том же третьем секторе оставила Серхио Переса только 11-м – в одной тысячной позади Чжоу Гуаньюя на черной Alfa Romeo и на 0,033 впереди Льюиса Хэмилтона на Mercedes того же цвета.

Результаты третьей тренировки Гран При Абу-Даби

Поз. Гонщик / Команда Круги Время / Отст.
1 United Kingdom Джордж РасселлMercedes 14

1'24.418
2 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren 16

+0.095

1'24.513
3 Australia Оскар ПиастриMcLaren 16

+0.392

1'24.810
4 Thailand Алекс ЭлбонWilliams
 17

+0.511

1'24.929
5 Monaco Шарль леклерFerrari 27

+0.681

1'25.099
6 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing 19

+0.735

1'25.153
7 France Эстебан ОконAlpine 18

+0.776

1'25.194
8 United States Логан СарджентWilliams 17

+0.787

1'25.205
9 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri 15

+0.804

1'25.222
10 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo 23

+0.840

1'25.258
11 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing 21

+0.841

1'25.259
12 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes 26

+0.874

1'25.292
13 France Пьер ГаслиAlpine 18

+0.885

1'25.303
14 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing 25

+0.925

1'25.343
15 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing 24

+0.987

1'25.405
16 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo 16

+1.002

1'25.420
17 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team 22

+1.166

1'25.584
18 Australia Даниэль РиккардоAlphaTauri 15

+1.179

1'25.597
19 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team 20

+1.234

1'25.652
20 Spain Карлос СайнсFerrari 29

+1.295

1'25.713
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