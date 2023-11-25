Расселл стал быстрейшим в финальной тренировке Ф1 сезона-2023

Финальный тренировочный час нынешнего чемпионата мира участники Ф1 провели, работая прежде всего с прицелом на гонку. Традиционной для этой сессии «перестрелки» быстрыми кругами перед клетчатым флагом болельщики так и не увидели.

В итоге лучшее время показал Джордж Расселл, причем сделал это за 16 минут до завершения тренировки. Время британца (1:24.418 на шинах Soft/C5) вселило надежду, что у Mercedes есть шансы удержать второе место в Кубке конструктором под натиском Ferrari.

Однако итоги сессии в этот раз едва ли можно назвать реальным отражением расстановки сил. Тройку лидеров дополнили Ландо Норрис с Оскаром Пиастри. Стоит отметить, что Норрис почти до самого конца круга опережал график Расселла, но его машина заскользила на поребрике в 16-м повороте, и британец уступил давнему сопернику 0,095 секунды.

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Ландо Норрис, McLaren MCL60

Главный фаворит Макс Ферстаппен остался только шестым (+0,681) и уступил Алексу Элбону на Williams.

Гонщики Ferrari до самого конца сессии работали с полными баками и в какой-то момент даже оказались на 19-й и 20-й строчках мониторов хронометража. Шарль Леклер в итоге показал пятое время, а Карлос Сайнс так и остался самым последним – испанец попал в трафик на третьем секторе своей единственной быстрой попытки на шинах Soft и вынужден был сбросить скорость.

Потеря Времени на том же третьем секторе оставила Серхио Переса только 11-м – в одной тысячной позади Чжоу Гуаньюя на черной Alfa Romeo и на 0,033 впереди Льюиса Хэмилтона на Mercedes того же цвета.

Результаты третьей тренировки Гран При Абу-Даби