Расселл сравнялся с Алонсо в степени превосходства над напарником

Пилоты Williams традиционно для этого сезона показали худшие времена в квалификации Гран При Абу-Даби. При этом Джордж Расселл вновь оказался быстрее своего напарника Роберта Кубицы. Обыграв поляка со счетом 21:0, Расселл повторил прошлогодний результат Фернандо Алонсо, который выиграл все квалификации у по McLaren Стоффелем Вандорном.

«Я доволен, – признался журналистам Расселл. – Еще вчера мы рассчитывали проигрывать секунду ближайшим соперникам. А проиграли только три десятых. Секунда нас отделила от попадания в Q2. Остается радоваться этим маленьким победам и тому, что мне удалось выжать максимум из автомобиля. Это единственное утешение по ходу моих квалификаций в Формуле 1».

В следующем сезоне Расселл продолжит выступать с Williams, но получит нового напарника – пилота Формулы 2 Николя Латифи.