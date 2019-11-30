Расселл сравнялся с Алонсо в степени превосходства над напарником
Роберт Кубицу не воспользовался последней возможностью «размочить» квалификационный счет с напарником. Впрочем, Джорджа Расселла на этом фоне радуют отнюдь не победы над поляком.
Пилоты Williams традиционно для этого сезона показали худшие времена в квалификации Гран При Абу-Даби. При этом Джордж Расселл вновь оказался быстрее своего напарника Роберта Кубицы. Обыграв поляка со счетом 21:0, Расселл повторил прошлогодний результат Фернандо Алонсо, который выиграл все квалификации у по McLaren Стоффелем Вандорном.
«Я доволен, – признался журналистам Расселл. – Еще вчера мы рассчитывали проигрывать секунду ближайшим соперникам. А проиграли только три десятых. Секунда нас отделила от попадания в Q2. Остается радоваться этим маленьким победам и тому, что мне удалось выжать максимум из автомобиля. Это единственное утешение по ходу моих квалификаций в Формуле 1».
В следующем сезоне Расселл продолжит выступать с Williams, но получит нового напарника – пилота Формулы 2 Николя Латифи.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Джордж Расселл
|Автор
|Сергей Иванов
Расселл сравнялся с Алонсо в степени превосходства над напарником
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