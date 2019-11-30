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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Расселл сравнялся с Алонсо в степени превосходства над напарником

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Расселл сравнялся с Алонсо в степени превосходства над напарником
Автор:
, Редактор
30 нояб. 2019 г., 17:57

Роберт Кубицу не воспользовался последней возможностью «размочить» квалификационный счет с напарником. Впрочем, Джорджа Расселла на этом фоне радуют отнюдь не победы над поляком.

Пилоты Williams традиционно для этого сезона показали худшие времена в квалификации Гран При Абу-Даби. При этом Джордж Расселл вновь оказался быстрее своего напарника Роберта Кубицы. Обыграв поляка со счетом 21:0, Расселл повторил прошлогодний результат Фернандо Алонсо, который выиграл все квалификации у по McLaren Стоффелем Вандорном.

«Я доволен, – признался журналистам Расселл. – Еще вчера мы рассчитывали проигрывать секунду ближайшим соперникам. А проиграли только три десятых. Секунда нас отделила от  попадания в Q2. Остается радоваться этим маленьким победам и тому, что мне удалось выжать максимум из автомобиля. Это единственное утешение по ходу моих квалификаций в Формуле 1».

В следующем сезоне Расселл продолжит выступать с Williams, но получит нового напарника – пилота Формулы 2 Николя Латифи.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Квалификация
Пилоты Джордж Расселл
Автор Сергей Иванов

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