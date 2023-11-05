Расселл сравнил работу шин в Сан-Паулу с черной магией

Джордж Расселл стартовал в бразильском спринте с четвертого места – но очень здорово провел первый круг и закончил его вторым, оставив позади Серхио Переса с Ландо Норрисом.

Однако продолжение оказалось уже далеко не столь позитивным: у Mercedes не оказалось темпа, чтобы удержать позицию, потому финишировал Джордж четвертым в 25 секундах позади победившего Макса Ферстаппена.

Говоря о том, почему он пропускал соперников по ходу субботней дистанции, британец отметил: «Это стало для нас полной неожиданностью. Конечно, мы не рассчитывали, что будем быстрее всех, но думали ехать на пару десятых медленнее Макса, где-то вровень с Ландо.

Но что-то совершенно точно пошло не так. Как всегда, дело было в шинах, которые стали работать намного хуже. В этом сезоне такое постоянно с кем-то происходит. С этим надо разобраться, так как результаты оказались хуже наших ожиданий».

Гонщик добавил, что в воскресном заезде проблемы могут и не повториться: «Я знаю, что работа шин очень серьезно зависит от внешних условий. В воскресенье будет на четыре-пять градусов прохладнее, это может изменить всю картину. Так что пока мы еще не проиграли.

Думаю, вопрос с резиной интересует всех в паддоке, но пока это какая-то черная магия».

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Ландо Норрис, McLaren MCL60

Говоря о своей гонке, Джордж отметил: «Я хорошо стартовал, после чего немного успокоился. На этой трассе для обгонов важнее всего быть быстрым в десятом повороте. У нас была хорошая скорость в восьмом и девятом, что придавало уверенности. Я радовался, что вышло прорваться. Но потом все пошло в обратную сторону.

На прямых мы были самыми медленными, из-за чего оказалось очень сложно обороняться против соперников с DRS.

Чего-то такого можно было ожидать, но причина наших сложностей не в этом. У нас было чуть больше прижима, чем у остальных, потому мы рассчитывали на чуть меньший износ. Так что надо обязательно понять, почему вышло иначе».

В воскресенье Расселл будет стартовать восьмым – он показал в квалификации шестую скорость, но затем был оштрафован на две позиции за блокировку соперников на пит-лейне.