Расселл сравнил попытку удержать Red Bull с прыжком со скалы

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Джеймс Расселл занимал пятое место на первом отрезке Гран При Австралии, но возможность провести пит-стоп в момент выезда машины безопасности позволила британцу подняться на третью позицию – впереди своего напарника Льюиса Хэмилтона и Серхио Переса из Red Bull.

Команда по радио проинструктировала Расселла, чтобы он не слишком упорствовал в обороне против мексиканца, так как это может серьезно навредить шинам. Джордж уступил позицию и закончил гонку третьим после схода Макса Ферстаппена.

«Невезением соперников нужно уметь пользоваться, – объяснил пилот, для которого этот подиум стал первым в Mercedes и вторым за карьеру после прошлогодней "гонки" в Спа. – Понятно, что сегодня нам повезло, причем даже дважды, но так уж вышло.

Команде и мотористам пришлось серьезно поработать, чтобы вернуться на этот уровень, а возможность подняться на пьедестал принесла особенные эмоции».

Он добавил, что мог бы дольше сдерживать Переса, но никакого смысла в этом не было: «Я сам хотел сопротивляться так долго, как только возможно. Но, к сожалению, было важно контролировать состояние шин.

Передняя левая была в самом плохом состоянии, мне было сложно в предпоследнем повороте. Я хотел атаковать, но понимал, что если попробовать ехать еще быстрее, это будет сравни пружку со скалы.

Также я понимал, что Льюис вовсе не собирается делать мою жизнь проще. Он никогда не сдается – и в этот раз тоже наседал до самого финиша. Но мне удалось справиться и не дать ему использовать DRS».

По итогам трех первых гонок сезона Расселл вышел на второе место в общем зачете. У него 37 очков, тогда как у лидирующего Шарля Леклера из Ferrari – уже 71.