Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Окон объяснил, что помешало ему догнать Алонсо Следующая / Red Bull: Поломки в Мельбурне и Бахрейне никак не связаны между собой
Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Расселл сравнил попытку удержать Red Bull с прыжком со скалы

По словам британца, сейчас у его команды Mercedes нет шансов навязать борьбу соперникам из Милтон-Кинса

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Расселл сравнил попытку удержать Red Bull с прыжком со скалы
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Джеймс Расселл занимал пятое место на первом отрезке Гран При Австралии, но возможность провести пит-стоп в момент выезда машины безопасности позволила британцу подняться на третью позицию – впереди своего напарника Льюиса Хэмилтона и Серхио Переса из Red Bull. 

Команда по радио проинструктировала Расселла, чтобы он не слишком упорствовал в обороне против мексиканца, так как это может серьезно навредить шинам. Джордж уступил позицию и закончил гонку третьим после схода Макса Ферстаппена

«Невезением соперников нужно уметь пользоваться, – объяснил пилот, для которого этот подиум стал первым в Mercedes и вторым за карьеру после прошлогодней "гонки" в Спа. – Понятно, что сегодня нам повезло, причем даже дважды, но так уж вышло.

Команде и мотористам пришлось серьезно поработать, чтобы вернуться на этот уровень, а возможность подняться на пьедестал принесла особенные эмоции».

Он добавил, что мог бы дольше сдерживать Переса, но никакого смысла в этом не было: «Я сам хотел сопротивляться так долго, как только возможно. Но, к сожалению, было важно контролировать состояние шин. 

Передняя левая была в самом плохом состоянии, мне было сложно в предпоследнем повороте. Я хотел атаковать, но понимал, что если попробовать ехать еще быстрее, это будет сравни пружку со скалы.

Также я понимал, что Льюис вовсе не собирается делать мою жизнь проще. Он никогда не сдается – и в этот раз тоже наседал до самого финиша. Но мне удалось справиться и не дать ему использовать DRS».

По итогам трех первых гонок сезона Расселл вышел на второе место в общем зачете. У него 37 очков, тогда как у лидирующего Шарля Леклера из Ferrari – уже 71.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Окон объяснил, что помешало ему догнать Алонсо
Предыдущая новость

Окон объяснил, что помешало ему догнать Алонсо
Следующая новость

Red Bull: Поломки в Мельбурне и Бахрейне никак не связаны между собой

Red Bull: Поломки в Мельбурне и Бахрейне никак не связаны между собой
Люк Смит Больше от
Люк Смит
Red Bull: Поломки в Мельбурне и Бахрейне никак не связаны между собой Гран При Австралии
Формула 1

Red Bull: Поломки в Мельбурне и Бахрейне никак не связаны между собой

Гонщики McLaren об успешной квалификации: Все из-за трассы Гран При Австралии
Формула 1

Гонщики McLaren об успешной квалификации: Все из-за трассы

Стролл потеряет три позиции на старте гонки в Австралии Гран При Австралии
Формула 1

Стролл потеряет три позиции на старте гонки в Австралии

Джордж Расселл Больше от
Джордж Расселл
Анализ: удалось ли Mercedes решить свою главную проблему? Гран При Австралии
Формула 1

Анализ: удалось ли Mercedes решить свою главную проблему?

Расселл: Мы лишь воспользовались чужими ошибками Гран При Австралии
Формула 1

Расселл: Мы лишь воспользовались чужими ошибками

Хэмилтон: Мы все перепробовали, но машина не едет быстрее Гран При Австралии
Формула 1

Хэмилтон: Мы все перепробовали, но машина не едет быстрее

Mercedes Больше от
Mercedes
Вольф: Решения вопроса с «козлением» будет недостаточно Гран При Австралии
Формула 1

Вольф: Решения вопроса с «козлением» будет недостаточно

Хэмилтон не увидел у Mercedes никакого прогресса Гран При Австралии
Формула 1

Хэмилтон не увидел у Mercedes никакого прогресса

Гран При Австралии: дуэли в квалификациях Гран При Австралии
Формула 1

Гран При Австралии: дуэли в квалификациях

Самое важное:

Анализ: удалось ли Mercedes решить свою главную проблему?
Формула 1 Формула 1

Анализ: удалось ли Mercedes решить свою главную проблему?

Вольф: Форма Mercedes не заставит Льюиса завершить карьеру
Формула 1 Формула 1

Вольф: Форма Mercedes не заставит Льюиса завершить карьеру

Марко предсказал Red Bull тяжелые времена
Формула 1 Формула 1

Марко предсказал Red Bull тяжелые времена

Red Bull: Поломки в Мельбурне и Бахрейне никак не связаны между собой
Формула 1 Формула 1

Red Bull: Поломки в Мельбурне и Бахрейне никак не связаны между собой

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.