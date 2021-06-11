За два с лишним сезона в составе Williams Джордж Расселл ни разу не поднимался в итоговом протоколе Гран При выше 11-го места. В последнее время он имел несколько шансов прервать эту безрадостную традицию, но не использовал их.

Прошлой осенью в Муджелло пилот шел десятым, но растерял позиции по ходу финального рестарта. В Имоле он разбил машину позади автомобиля безопасности, также занимая десятое место. Наконец, уже в этом году на той же трассе имени Энцо и Дино Феррари британец столкнулся с Валттери Боттасом в споре за девятую позицию.

В активе Расселла есть два очка, но их он заработал во время единственной гонки за Mercedes в Бахрейне, которую по справедливости должен был выигрывать.

В последнее время Williams демонстрирует явный прогресс – во всех Гран При нынешнего сезона Джордж выходил из первого сегмента квалификации, а в Португалии и вовсе стал в субботу 11-м по скорости. Несмотря на это, гонщик спокойно отнесся к перспективе закончить сезон без единого заработанного очка.

«Меня такой исход не беспокоит, – сказал он в эксклюзивном интервью журналу Autosport. – Хотя наша цель, разумеется, именно в том, чтобы вернуться в десятку.

Но если мы завершим сезон без очков, я не стану считать это неудачей. А если выйдет что-то заработать, это станет серьезным успехом.

Очки для нас – это примерно как победа для McLaren. Если за весь чемпионат они не выиграют ни разу, никто не назовет это плохим выступлением. А вот если у них получится победить, такой результат будет громким достижением. Мне кажется, это удачное сравнение.

Психологически нам важно понимать, что мы сделали абсолютно все возможное. Если такой фантастический уик-энд принес только 13-е место, это тоже надо принять. Мы не расстроимся из-за того, что не заработали очков.

Что поделать, если 13-е место для нас было в тот день абсолютным максимумом».