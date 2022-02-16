Расселл сменил шлем из уважения к Шумахеру

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Как ожидается, в новом сезоне команда Mercedes вернется к традиционному серебристому цвету своих болидов. Также у команды будет новый пилот, перешедших из Williams молодой британец Джордж Расселл.

До сих пор Расселл выступал в шлеме с красной раскраской. Однако, перейдя в Mercedes, он отказался от этого, решив что иначе в серебристом болиде будет слишком похож на Михаэля Шумахера.

«Раскраска моего нового шлема существенно отличается от той, что я использовал в предыдущие годы, – рассказал Расселл на видео, опубликованном командой Mercedes. – Я выбрал черный цвет для своего шлема в этом году. Мне хотелось чего-то более однородного.

В предыдущие годы мои шлемы были преимущественно красными. Но на машине Mercedes в красном шлеме выступал Михаэль Шумахер, и из уважения к нему я решил выбрать другие цвета.

Вот почему я выбрал черный цвет, сохранив при этом красные и синие элементы. Думаю, в такой раскраске мой шлем выглядит очень агрессивно».

Михаэль Шумахер большую часть своей карьеры в Формуле 1 выступал как раз в красном шлеме. Последней командой, с которой он участвовал в гонках Гран При, была Mercedes.