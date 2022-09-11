Расселл: Скорости нет, зато есть подиумы
Пилот Mercedes признался, что шансов побороться с Шарлем Леклером и Максом Ферстаппеном на было
После многочисленных штрафов за замену ключевых узлов болидов для гонщиков Формулы 1 Джордж Расселл оказался на первой линии стартовой решетки Гран При Италии.
В гонке он финишировал третьим, так и не обогнав обладателя поула Шарля Леклера и пропустив вперед Макса Ферстаппена. И, кажется, оказался доволен таким результатом.
«Не важно, быстры ли мы или медленны, важно, что мы постоянно оказываемся на подиуме, – сказал Расселл после финиша. – Конечно, по скорости сегодня мы в очередной раз убедились, что не столь быстры, как нам хотелось бы. Но в последних трех гонках я дважды был на подиуме и один раз финишировал четвертым, так о чем тут жалеть?
К сожалению, Макс Ферстаппен и Шарль Леклер были для меня недосягаемы. Мы попробовали переиграть их за счет использования жестких шин, и это не сработало. Но в нашей ситуации надо хотя бы пробовать».
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