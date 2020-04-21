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Формула 1 / Новость

Расселл: Сейчас Ферстаппен не отказал бы Mercedes

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Расселл: Сейчас Ферстаппен не отказал бы Mercedes
Автор:
, Главный редактор
21 апр. 2020 г., 04:55

В интервью британской прессе пилот Williams рассказал о зависти и о желании провести в Формуле 1 лет двадцать

Ни один из гонщиков Формулы 1 сейчас не отказался бы заключить контракт с командой Mercedes, если бы немецкий коллектив сделал ему предложение. Такое мнение высказал в интервью британской газете Evening Standard Джордж Расселл, который сейчас выступает в составе Williams, но остается тест-пилотом и запасным гонщиком Mercedes.

«Mercedes – лидер Формулы 1, и ни один из гонщиков не отказал бы им. Даже Макс Ферстаппен или Шарль Леклер. Все пилоты очень сильно хотят оказаться за рулем Mercedes».

Напомним, что Ферстаппен недавно заключил очередной контракт со своей нынешней командой Red Bull, однако слухи о заинтересованности Mercedes в услугах голландского пилота сопровождают спортсмена на протяжении всей его карьеры в Формуле 1.

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Расселл также поделился впечатлениями от того, что он в прошлом году за рулем худшей машины чемпионата не набрал ни одного очка – в то время как Ландо Норрис и Алекс Элбон, которых Расселл в позапрошлом году опередил в борьбе за титул в Формуле 2, порой сражаются за места на подиуме или не так далеко от него.

«Конечно, иногда трудно принять такой расклад. Но я хорошо понимаю, что в гонках все может резко измениться. Я играю в долгую, потому что хочу провести в Ф1 пятнадцать, а то и все двадцать лет. Не думаю, что по моим прошлогодним результатам будут судить о моем потенциале. И я, и Ландо, и Алекс – у нас еще будут шансы. Я рад, когда у парней что-то получается – но надеюсь, что шанс блеснуть предоставится и мне».

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Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин , Джордж Расселл
Автор Кирилл Качнов

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