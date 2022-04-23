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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Расселл считает, что спринты нужно сделать длиннее

По мнению гонщика Mercedes, дистанции в примерно 100 километров не хватает, чтобы вызвать достаточную деградацию шин

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Расселл считает, что спринты нужно сделать длиннее
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Уик-энд Формулы 1 в Имоле пока что складывается для Mercedes не самым лучшим образом. В квалификации оба пилота команды впервые с 2012 года не прошли в Q3, а по итогам спринта ни Джорджу Расселлу, ни Льюису Хэмилтону так и не удалось добраться до первой десятки. 

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«Эти спринты довольно сложные, – рассказал Джордж. – Не знаю, как для остальных, но на наших позициях обгонов особо не происходило. Гонка просто недостаточно длинная, чтобы вызвать деградацию шин и раскрыть какую-либо разницу между машинами.

Думаю, в целом наш автомобиль стал быстрее, но у нас все еще нет скорости на прямых, чтобы обходить соперников, и здесь также есть небольшие изломы на прямой, ограничивающие возможности для обгонов, так что все это остановило наше продвижение вверх по позициям. Наверное, на первых этапах мы достигли большего, чем сейчас возможно, а во время этого уик-энда наоборот – упали ниже, чем заслуженно».

Также Расселл добавил, что у Mercedes присутствует проблема с прогревом резины, о чем ранее рассказывал гоночный инженер коллектива Эндрю Шовлин. По мнению Джорджа, именно из-за этого результаты так упали в сравнении с прошлыми уик-эндами. 

Дополнительная информация: Гайдн Кобб

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