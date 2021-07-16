Расселл: Решили ничего не делать – и это помогло

Джордж Расселл стал одним из героев квалификации Гран При Великобритании, во второй раз подряд пробившись во второй сегмент и обеспечив себе 8-ю позицию на старте субботнего спринта. При этом, по словам британца, начинался уик-энд для него не лучшим образом – и изменить ситуацию помогло решение, которое не всем показалось бы логичным.

«После тренировки я чувствовал себя растерянным, не чувствовал уверенности, – рассказал пилот Williams после квалификации. – И у нас был выбор: либо мы пытаемся изменить машину к лучшему и ставим все с ног на голову – либо оставляем все как есть в надежде, что все заработает само собой.

Мы выбрали второй вариант – и трасса изменилась так, что шины заработали как надо. Первый быстрый круг во втором сегменте был неплох – но не был чем-то особенным. А во второй попытке я резко ускорился. После этого я почувствовал себя гораздо увереннее и комфортнее, что позволило мне в нужный момент выгрызть еще одну или две десятых.

При этом я совершил свой лучший круг в одиночестве – и думаю, только на прямых потерял где-то 15 сотых по сравнению с моим лучшим кругом во втором сегменте [на деле пилот оказался на одну десятую быстрее]. Вычтите эти 15 сотых – и я мог бы оказаться на 4-м месте. Ландо Норрис только что сказал, что с ним вышло примерно то же самое – не получив слип-стрима, во второй попытке он проехал медленнее, чем в первой».