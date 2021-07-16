Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Внезапно: Хэмилтон провел пятничное утро на симуляторе
Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Расселл: Решили ничего не делать – и это помогло

Автор:
, главный редактор

За недлинный перерыв между тренировкой и квалификацией растерянность пилота Williams сменилась уверенностью и принесла гонщику мини-триумф

Расселл: Решили ничего не делать – и это помогло

Джордж Расселл стал одним из героев квалификации Гран При Великобритании, во второй раз подряд пробившись во второй сегмент и обеспечив себе 8-ю позицию на старте субботнего спринта. При этом, по словам британца, начинался уик-энд для него не лучшим образом – и изменить ситуацию помогло решение, которое не всем показалось бы логичным.

«После тренировки я чувствовал себя растерянным, не чувствовал уверенности, – рассказал пилот Williams после квалификации. – И у нас был выбор: либо мы пытаемся изменить машину к лучшему и ставим все с ног на голову – либо оставляем все как есть в надежде, что все заработает само собой.

Мы выбрали второй вариант – и трасса изменилась так, что шины заработали как надо. Первый быстрый круг во втором сегменте был неплох – но не был чем-то особенным. А во второй попытке я резко ускорился. После этого я почувствовал себя гораздо увереннее и комфортнее, что позволило мне в нужный момент выгрызть еще одну или две десятых.

При этом я совершил свой лучший круг в одиночестве – и думаю, только на прямых потерял где-то 15 сотых по сравнению с моим лучшим кругом во втором сегменте [на деле пилот оказался на одну десятую быстрее]. Вычтите эти 15 сотых – и я мог бы оказаться на 4-м месте. Ландо Норрис только что сказал, что с ним вышло примерно то же самое – не получив слип-стрима, во второй попытке он проехал медленнее, чем в первой».

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
Внезапно: Хэмилтон провел пятничное утро на симуляторе

Предыдущая новость

Внезапно: Хэмилтон провел пятничное утро на симуляторе
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Ферстаппена в квалификации подвела нехватка зацепа спереди

2 ч
2
Формула 1

Расселл: Решили ничего не делать – и это помогло

1 ч
3
Формула 1

0,075 с принесли Хэмилтону победу в квалификации в Сильверстоуне

3 ч
4
Формула 1

Внезапно: Хэмилтон провел пятничное утро на симуляторе

2 ч
5
Формула 1

Алонсо: Haas для Мазепина – хорошая подготовка на будущее

12 ч
Самое важное:
Расселл: Решили ничего не делать – и это помогло
Формула 1

Расселл: Решили ничего не делать – и это помогло

1 ч
Внезапно: Хэмилтон провел пятничное утро на симуляторе
Формула 1

Внезапно: Хэмилтон провел пятничное утро на симуляторе

2 ч
Ферстаппена в квалификации подвела нехватка зацепа спереди
Формула 1

Ферстаппена в квалификации подвела нехватка зацепа спереди

2 ч
0,075 с принесли Хэмилтону победу в квалификации в Сильверстоуне
Формула 1

0,075 с принесли Хэмилтону победу в квалификации в Сильверстоуне

3 ч
Саудовская Аравия вложит в McLaren больше 500 млн долларов
Формула 1

Саудовская Аравия вложит в McLaren больше 500 млн долларов

5 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Внезапно: Хэмилтон провел пятничное утро на симуляторе Гран При Великобритании
Формула 1

Внезапно: Хэмилтон провел пятничное утро на симуляторе

Ферстаппена в квалификации подвела нехватка зацепа спереди Гран При Великобритании
Формула 1

Ферстаппена в квалификации подвела нехватка зацепа спереди

0,075 с принесли Хэмилтону победу в квалификации в Сильверстоуне Гран При Великобритании
Формула 1

0,075 с принесли Хэмилтону победу в квалификации в Сильверстоуне

Джордж Расселл Больше от
Джордж Расселл
Мазепин накосячит, Норрис обгонит Переса. Прогнозы на ГП Британии Гран При Великобритании
Формула 1

Мазепин накосячит, Норрис обгонит Переса. Прогнозы на ГП Британии

Mercedes подпишет Расселла в Сильверстоуне? Ответ Джорджа Гран При Великобритании
Формула 1

Mercedes подпишет Расселла в Сильверстоуне? Ответ Джорджа

Red Bull готова нанять Расселла, если его не возьмут в Mercedes Гран При Великобритании
Формула 1

Red Bull готова нанять Расселла, если его не возьмут в Mercedes

Williams Больше от
Williams
Расселл лишился очков из-за борьбы с Алонсо. Но все равно рад Гран При Австрии
Формула 1

Расселл лишился очков из-за борьбы с Алонсо. Но все равно рад

Алонсо пожалел, что отобрал очко у Расселла Гран При Австрии
Формула 1

Алонсо пожалел, что отобрал очко у Расселла

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое читаемое Сегодня

Ферстаппена в квалификации подвела нехватка зацепа спереди
Формула 1 Формула 1

Ферстаппена в квалификации подвела нехватка зацепа спереди

Расселл: Решили ничего не делать – и это помогло
Формула 1 Формула 1

Расселл: Решили ничего не делать – и это помогло

0,075 с принесли Хэмилтону победу в квалификации в Сильверстоуне
Формула 1 Формула 1

0,075 с принесли Хэмилтону победу в квалификации в Сильверстоуне

Внезапно: Хэмилтон провел пятничное утро на симуляторе
Формула 1 Формула 1

Внезапно: Хэмилтон провел пятничное утро на симуляторе

Алонсо: Haas для Мазепина – хорошая подготовка на будущее
Формула 1 Формула 1

Алонсо: Haas для Мазепина – хорошая подготовка на будущее

Риккардо назвал болид-2022 «дерьмовым». Но все отрицает
Формула 1 Формула 1

Риккардо назвал болид-2022 «дерьмовым». Но все отрицает

Шварцман стал 7-м в квалификации Ф2 в Сильверстоуне
Формула 2 Формула 2

Шварцман стал 7-м в квалификации Ф2 в Сильверстоуне

Ferrari больше не будет выбирать пилотов для Alfa Romeo
Формула 1 Формула 1

Ferrari больше не будет выбирать пилотов для Alfa Romeo

Самое важное:

Расселл: Решили ничего не делать – и это помогло
Формула 1 Формула 1

Расселл: Решили ничего не делать – и это помогло

Внезапно: Хэмилтон провел пятничное утро на симуляторе
Формула 1 Формула 1

Внезапно: Хэмилтон провел пятничное утро на симуляторе

Ферстаппена в квалификации подвела нехватка зацепа спереди
Формула 1 Формула 1

Ферстаппена в квалификации подвела нехватка зацепа спереди

0,075 с принесли Хэмилтону победу в квалификации в Сильверстоуне
Формула 1 Формула 1

0,075 с принесли Хэмилтону победу в квалификации в Сильверстоуне

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.