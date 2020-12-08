Джордж Расселл получил возможность сесть за руль Mercedes, когда Льюис Хэмилтон подхватил коронавирусную инфекцию. Гонщик финишировал в дебюте девятым, но этот результат и близко не отразил возможностей спортсмена, который наверняка выиграл, не случись в тот день нелепой ошибки команды и медленного прокола.

Форма Расселла сразу привела к возникновению многочисленных разговоров о том, что Mercedes обязана обратить внимание на молодого гонщика и как можно скорее взять его в свой состав, возможно даже ценой увольнения невыразительно смотревшегося в гонке Валттери Боттаса.

«Лучший способ заставить говорить о себе – это действия на трассе, – сказал Джордж поздним воскресным вечером на медиа-брифинге. – В нашей индустрии важен ваш уровень, и думаю, этот уик-энд укрепил команду во мнении на мой счет.

Mercedes поддерживает меня с конца 2016-го. Они очень внимательно следят за мной на протяжении всей карьеры. Надеюсь, прошедший Гран При стал очередным шагом по этой лестнице».

Он добавил: «На самом деле, по ходу этого сезона нам удавалось очень хорошо справляться с работой в Williams. Этот уик-энд стал отличным тому подтверждением.

Надеюсь, теперь я стану для Тото [Вольфа, главы Mercedes F1] источником головной боли. Возможно, не только применительно к 2022 году, но даже раньше».

Ранее Вольф попросил не считать Гран При Сахира отбором между Боттасом и Расселом за право выступать за Mercedes в сезоне-2022. В то же время австриец подтвердил. что чемпионы мира в будущем рассчитывают увидеть Джорджа в своем составе.

Нынешний контракт Боттаса, который был заключен еще в начале августа, рассчитан на один год. У Рассела позади уже два сезона в рамках трехлетнего соглашения с Williams.